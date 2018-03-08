IPO審核趨嚴 中小創投公司謀求個性化突圍

由于IPO審核趨嚴、資本市場減持新政出台、一級市場估值過貴等因素，PE業出現“普遍性困境”。在此背景下，部分中小創投公司尋求個性化突破，不再謀求以IPO為項目退出途徑，而是將并購退出作為項目兌現的主要路徑。

PE行業遭遇“普遍性”困境。達晨創投董事長劉晝表示，現在PE/VC遇到的普遍性困境有以下幾方面： IPO審核趨嚴，審核節奏放緩將成為常態;資本市場減持新政出台，大幅拉低了基金的内部收益率;新增入市資金難以消化大量解禁股權;投資成本估值持續攀升，資産端價格上漲明顯等。

在此背景下，資源進一步向大型PE公司集中。物明投資合夥人張宗友表示，從出資人結構來看，PE的出資人目前以機構為主，高淨值的個人客戶已經非常少了，現在PE資金來源的大頭是政府引導基金、母基金、險資，甚至銀行資金。在以機構為主的投資人時代，缺少品牌優勢的中小PE會日子越來越難過。

劉晝坦陳，對中小PE來說，募資困難重重，一大批中小PE正在或即將被洗牌出局，中國PE/VC行業“0.5與9.5”格局將形成，僅有5%的基金活得較好，可掙到95%的錢，“頭部效應”明顯，強者恒強，優勝劣汰更加殘酷。

中小PE公司開始分化，尋找個性化突圍。張宗友說，“由于一級市場定價昂貴，以Pre-IPO為主的盈利模式越來越受到壓縮，很難有超額利潤，物明投資現在轉到了并購上，做謀求控股權的并購，找到低估資産，然後通過植入管理、改善銷售、注入資金，來改善這筆資産的運營，把它的利潤做上來，直接賣掉。我們不準備以IPO的形式來退出，更傾向于直接賣掉這筆資産來兌現盈利。”

劉晝表示，随着洗牌分化，“頭部基金”憑着已積累的優勢，這十年是構築核心競争力的大好時機，中小基金需要努力尋找突圍方式，以潛心尋找優質項目為根本，對于那些投機取巧、冒進和依靠不正當手段的基金，窗口期已然關閉。

來源：中國證券網

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