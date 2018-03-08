民盟中央副主席：預計養老金中央調劑制度年内出台

“今年中央調劑金制度有望出來!”3月7日中午，十三屆全國人大代表、民盟中央副主席、中國社會保障學會會長鄭功成接受《中國經營報》記者采訪時表示：“黑龍江養老金虧空的問題，不是黑龍江的問題，而是制度的問題。”

3月5日，國務院總理李克強做政府工作報告時提出：今年將深化養老保險制度改革，建立企業職工基本養老保險基金中央調劑制度。鄭功成表示，建立企業職工基本養老保險基金中央調劑制度是我們的既定目标。

中央層面對于養老金中央調劑制度的重視，來源于異常嚴峻的現實。去年年底，人社部社保事業管理中心發布《中國社會保險年度發展報告2016》。報告中顯示，2016年，城鎮職工養老保險基金收支總規模達到66912億元，比上年增加11758億元，增長21.3%。城鎮職工養老保險基金總收入35058億元，比上年增長5717億元，增長19.5%;基金總支出31854億元，比上年增長6041億元，增長23.4%。然而，支出增幅大于收入增幅。而且以黑龍江為首的部分地區累計結餘已為負數，黑龍江省赤字高達232億元。

作為黑龍江省的全國人大代表，長期研究社會保障制度的鄭功成對于黑龍江情況非常清楚。他告訴《中國經營報》記者：黑龍江的問題是很正常的問題，沒有什麽稀奇古怪的，繳費的人少，老年多，年輕人少，這不是黑龍江的問題，而是國家的問題，單看黑龍江的情況會覺得養老金制度要崩潰，但是放到全國來看，全國每年有幾千億結餘，現在總的結餘有4萬多億，可以一年多的支出。他說，養老金這塊必須從地區分割的碎片化，走向全國統籌。他表示，今年建立養老金中央調劑制度後，回歸到國家制度安排，中央統一支配和補貼，對于黑龍江等省份補貼力度要大一些。他說，我們調劑金的幅度要大一些，不能夠拖，否則對振興東北老工業基地不利，也對西部不利，我相信今年就會出來。

來源: 中國經營網

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