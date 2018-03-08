【全國兩會】胡曉煉談對外投資：把有限的資金用到關鍵地方

全國政協十三屆一次會議3月8日15:00在人民大會堂新聞發布廳舉行第二場記者會，邀請中央財經領導小組辦公室副主任楊偉民，中國進出口銀行董事長、黨委書記胡曉煉，農業部原副部長陳曉華，全國工商聯副主席、清華大學經濟管理學院院長錢穎一，中國中化集團有限公司黨組書記、董事長甯高甯就推動經濟高質量發展回答記者提問。

胡曉煉在會上表示，去年對外投資仍然保持了比較高的增長，全年超過了1240多億美元。2017年的對外投資，更多的是把寶貴的資金放在技術進步、産業鏈進一步拓展、綠地投資方面，既對投資國産生了積極效益，也對我們投資人産生了非常好的效益。

胡曉煉說，今年是一個非常特殊的年份，就是中國改革開放40周年，中國要進一步擴大開放，進一步推動改革。加強對外經貿合作，這是改革開放的重要内容。起碼有幾項工作在今年都要大力推動。

第一，抓住用好“一帶一路”建設這個平台。這個平台對于促進貿易的開展、促進投資的開展，作用非常大，潛力也非常大。“一帶一路”沿線國家的經濟發展和中國的經濟發展融合度非常高，所以把這塊蛋糕做大，這對于建設開放型經濟作用是非常顯著的。

第二，繼續推進貿易便利化和自由化。貿易在繼續擴大出口的同時，要更加注重進口。今年國家已經決定要在中國舉辦進口博覽會，把進口和出口放在同等重要位置。同時一起促進貨物貿易和服務貿易，使得整個貿易會有一個新的更大發展，也會推動我們向貿易強國方面邁進。

第三，跨境投資。這也是要雙向一起動，就是以積極的“引進來”和積極的“走出去”。在“引進來”方面，國家已經宣布，要進一步擴大外商投資市場準入，有些準入前國民待遇、負面清單、服務業的開放、制造業的開放、金融業的開放等，都有一大批具體舉措。在對外投資方面，要圍繞着服務發展實體經濟，把有限的資金用到關鍵地方，用到刀刃上。通過這幾大方面的工作，我們可以在貿易、投資、生産服務業方面形成一個網絡，把中國的經濟和世界經濟更緊密地融合起來，把中國的大市場和世界市場更緊密地聯系起來。不但中國經濟從中能夠獲取更好的發展、高質量的發展，而且對帶動世界經濟發展、推動世界經濟持續增長也會發生積極作用。

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