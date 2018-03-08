今晚德拉吉和川普將掀翻市場 黃金避險情緒升溫

週四 (8 日) 晚間全球金融市場將迎來 2 大重磅事件，首先是歐洲央行的利率決議，如果該央行發出「鷹派」信號，可能提振歐元兌美元以及金價短線走強。周五凌晨，美國總統川普將舉行鋼鋁關稅簽署儀式，此前該關稅計畫已經令全球爆發貿易戰的憂慮升溫，這可能進一步刺激避險情緒。

FX168 財經網報導，歐洲央行 (ECB) 將於台灣時間週四 (3 月 8 日)20:45 公佈利率決議；歐洲央行行長德拉吉 (Mario Draghi) 將於 21:30 召開新聞發佈會。

目前外界普遍預期，歐洲央行本周維持主要再融資利率在 0%，並且預計不會出現重大政策轉變，但做出一些調整還是有可能的。消息人士指出，決策者 3 月會議可能討論放棄所謂的寬鬆偏向，即歐洲央行在必要時可能增加購債的措辭。但全面調整其政策指引可能要等到夏季過後。

分析師預計，歐洲央行官員將在 6 月調整購買資產的前瞻指引，7 月制定刺激計畫結束的日期。利率的前瞻指引預計要到 9 月才會調整，預估在購債結束之後很久才會升息。

鑒於歐元已經在 2 月份終止了 3 月連漲勢頭，預計歐洲央行不太可能在本周會議上警告歐元匯率過於強勢。分析師們說，決策者可能會轉而對前瞻指引的措辭作出一些調整。

另據消息人士指出，美國總統川普 (Donald Trump) 將在當地時間週四 (8 日)15:30，台灣時間週五 (9 日) 早上 4:30 舉行鋼鋁關稅簽署儀式。

其簽署的宣言有 3 大關注要點：1) 是否有國家豁免，若沒有國家豁免，則這將是對全球範圍國家加徵關稅。2) 如果有國家豁免，哪些鋼鐵以及鋁產品能免除關稅？過去的宣言對具體產品羅列了針對性關稅，但目前情況已不同以往。3) 關稅豁免的流程，以及關稅決定宣佈後如何處理潛在豁免產品或國家。

目前，白宮在鋼鋁關稅的政策上還有很大的不確定性。白宮發言人桑德斯 (Sarah Huckabee Sanders) 表示加拿大和墨西哥有可能獲得關稅豁免。這似乎暗示白宮在關稅問題上有放軟的跡象。此外，週三有超過 100 名共和黨國會議員聯名簽署了一份敦促川普削減其鋼鋁關稅的信件。

IG Market 分析師 Chris Beauchamp 指出，1990 年中期時任美國總統克林頓 (Bill Clinton) 對日本實施貿易制裁，2002 年時任總統小布希 (George W. Bush) 挑起的歐美貿易爭端，令美元貶值 15%。儘管美元被認為是避險貨幣，在經濟出現衰退時投資者往往會湧向美元，但在貿易戰、經濟帳目赤字膨脹時，美國資產的吸引力卻會大降。

金價一度觸及每盎司 1340.42 美元。 (圖：AFP)

周三稍早，由於川普首席經濟顧嚮科恩辭職，引發市場對貿易戰的擔憂，拖累美元指數和全球股市下跌，金價一度觸及每盎司 1340.42 美元的 2 月 26 日以來最高水平。周四亞洲時段盤初持穩在 1325 美元附近。

道明證券周二 (6 日) 已發出警告，如果美國觸發全球貿易戰，與其他商品相比，至少在「相對」條件下，黃金將成為「贏家」。

同一天，高盛集團 (Goldman Sachs) 發佈的報告指出，貿易戰的一個潛在結果是其他國家開始傾銷美國國債，這可能會刺激黃金需求。

渣打銀行表示，升息預期和美元走強已經對黃金構成壓力，由於全球貿易戰可能帶來的不確定性，黃金也出現避險買盤。

不過，部分交易商認為，儘管爆發貿易戰的潛威脅可能對黃金有利，但北韓同意進行無核化對話可能重壓黃金，令金價繼續交投在狹窄區間。

投資情緒方面，據世界黃金協會 (WGC) 周二表示，亞洲黃金上市交易基金 (ETF) 的 2 月持倉增幅超過北美和歐洲，逆轉 2017 年流出較多的趨勢。