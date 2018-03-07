美元遭2大利空暴擊 黃金跳漲至逾一周高位

國際現貨黃金週三 (3 月 7 日) 亞洲時段盤初一度跳升，並觸及每盎司 1340.50 美元的逾一周高位。

主要原因有二：1、傳美國總統川普的首席經濟顧問科恩因不滿關稅計畫而辭職，令爆發貿易戰的憂慮升溫，打壓美元指數延續跌勢。2、週二 (6 日) 南北韓就舉行領導人直接對話達成一致，交易商紛紛買入較高風險貨幣並拋售美元，金價當天大漲逾 1%，盤中最高觸及 1338.50 美元。

FX168 財經網報導，美元指數週二跌至 2 周低位，因交易員押注風險更大的貨幣和資產，消息指南北韓將在 4 月舉行 10 多年來的首個首腦會晤。韓方表示，北韓願意與美國討論去核化。

美元指數週二跌至 2 週低位。

此外，川普的經濟顧問科恩 (Gary Cohn) 週二突然宣佈辭職，因其不滿川普決定推行對進口鋼材和鋁材的關稅措施而決定離開白宮。川普暗示，新的關稅政策可能引發白宮更多的人員變動。

據知情人士週一 (5 日) 透露，白宮經濟顧問科恩正在召集依賴金屬供應的美國企業高管本周與川普會面，以表明因關稅而流失的工作崗位將多於其所拯救的，並且會破壞美國經濟。但在科恩離職的消息傳出後，川普據稱已取消科恩安排在週四 (8 日) 舉行的與鋼、鋁行業高管的會晤。

科恩辭職的消息引發了有關川普將推進關稅計畫、帶來貿易戰風險的擔憂，同時也令美元的跌勢雪上加霜。投資者懷疑白宮內部貿易保護主義派支持利用美元貶值來提高美國出口競爭力，同時使得進口價格更高。

澳新銀行 (ANZ) 分析師表示，對於金融市場來說，最糟糕的情況莫過於確認貿易摩擦升溫，美元短期內被善意忽視。

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 則認為，儘管如果走向朝鮮半島無核化，會降低地緣政治風險，但美元下跌導致金價上漲。

RJO Futures 高級商品策略師 Phillip Streible 稱，金價週二升穿位於 1329 美元的 50 日移動均線切入位，可能激發了一些「停損」買盤。

高盛集團 (Goldman Sachs) 週二發佈的報告中稱，貿易戰的一個潛在結果是其他國家開始傾銷美國國債，這可能會刺激黃金需求。

OANDA 亞太交易主管 Stephen Innes 稱，近期考慮到市場情緒的不可預測性，投資者會繼續逢低買入黃金來對沖川普政策的尾部風險。

道明證券 (TD Securities) 也指出，如果美國觸發全球貿易戰，與其他商品相比，至少在「相對」條件下，黃金將成為「贏家」。

黃金現貨走勢

美東時間週三 (7 日)，美國將公佈素有「小非農」之稱的 ADP 就業報告。外界預期，本次 ADP 新增就業人數為 19.5 萬，相比前值的 23.4 萬有所下滑。

分析指出，近幾次公佈的 ADP 資料表現整體穩健，若此次資料再次超出預期，美元多頭或迎來反撲機會，同時也給押注 2 月非農就業人數增加的投資者帶來更多信心。

此外，今晚幾位美國聯準會 (Fed) 重要人物也將陸續登場，包括 2018 年 FOMC 票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克、Fed「三號人物」杜德利。週四台灣時間淩晨 3:00，Fed 也將公佈經濟狀況褐皮書，這是 Fed 制定貨幣政策時的重要考量依據。