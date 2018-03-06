CFTC：對沖基金續減黃金多單 白銀淨空單創歷史新高

根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 上週五 (2 日) 發佈的最新報告顯示，最近一周對沖基金等大型投資者，削減了黃金的多單，同時他們對白銀的「淨空單」規模，是升至有史以來最高。

CFTC 報告顯示，截止 2 月 27 日止一周，基金經理們將黃金的「淨多單」部位從此前一周的 175455 口削減至 150019 口，而福四通 (INTL FCStone) 稱這個規模是「大幅削減」。具體來看，上周黃金總「多單」部位共減少 12923 口，「空單」部位則增加 12513 口。

但是對於看多黃金的多頭而言，或許是提供了危機入市的機會，藍線期貨總裁 Bill Baruch 對此表示，上周金價的下跌，為多頭重新建倉提供了絕佳的機會。

他說，儘管黃金的「多單」從今年 2 月份來持續減少，但「空單」下降的速度更快。在截止 2 月 20 日止的一周報告中，淨多單持倉比率為 13:1，但在截止到上週二 (2 月 27 日) 的報告中，這一比率已下降至 6.5:1，為去年 12 月 27 日止一周報告來的最低水準，當時金價在出現這一情況後上漲了 70 美元 (或 5.5%)。

FX168 財經網引述 Baruch 指出，我們假設是，上週四 (3 月 1 日) 打壓金價下探每盎司 1302 美元三重支撐的拋售，迫使多頭進一步清算，而之後許多多頭已經再次建倉。綜上所述，我們仍然偏向於對黃金持有樂觀的態度。

反觀白銀市場，CFTC 報告顯示上周白銀的「淨空單」規模在 16435 口，較此前一周的 10522 口進一步攀升。

大宗商品經紀商 SP Angel 和德國商業銀行 (Commerzbank) 均指出，截止 2 月 27 日止一周的報告顯示，白銀的「淨空單」部位是創下歷史最高紀錄。

白銀現貨走勢

SP Angel 表示，當前對沖基金和其他大型投機者依舊不青睞白銀，這些投機者對該貴金屬的看法最為悲觀。

福四通在其月度商品展望報告中指出，隨著美國聯準會 (Fed) 3 月將召開貨幣政策會議，金價和銀價 3 月可能面臨阻力，包括美元和債券殖利率走強。

德銀則補充，由於投機性投資者大舉放空白白銀，促使上周白銀的「淨空單」部位達到了創紀錄的高點。

美元走堅及美國股市上漲，抵銷了貿易戰擔憂，及義大利大選後，歐盟局勢不確定性所帶來的支撑，黃金週一收盤下跌。紐約 4 月黃金下跌 3.50 美元，或 0.3%，收於每盎司 1319.90 美元。稍早高點接近 1329 美元。5 月白銀下跌 5.4 美分，或 0.3%，至每盎司 16.412 美元。