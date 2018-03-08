柯恩請辭，主戰派納瓦羅或成最大贏家，支持對中國課徵45%重稅

【財訊快報／陳孟朔】反「貿易戰」大將 -- 白宮國家經濟委員會主任柯恩 (Gary Cohn)6 日請辭，主戰派占上風的同時，美國總統川普的貿易事務顧問納瓦羅(Peter Navarro) 或成為最大的贏家，除可能接替其位外，也加大分貝向中國開砲。路透報導，納瓦羅認為中國商品正在毒害美國，主張拋棄華府的「一個中國」政策，並稱由於美國企業的一味遷就，貿易協議削弱了美國的經濟實力。柯恩下台後，雖然納瓦羅表示不會爭取這一職務，但作為反貿易保護主義重要人物的柯恩離職，讓納瓦羅成為主戰派的前鋒。



自去年年底以來，納瓦羅一直受到「反戰派」頂頭上司柯恩的排擠，不過，目前看來他終於可以放手一搏了。



他在沉寂數月後，已在多家媒體上公開支持川普的鋼鋁關稅提議。納瓦羅曾贊同美國撤銷北美自由貿易協定 (NAFTA) 以及與韓國的貿易協議。他認為世界貿易組織 (WTO) 支持徵收增值稅等不公平的稅收，這些作法損害美國企業。



但其主要目標是中國；他支持對中國進口商品徵收 45% 的關稅，以對抗他所謂中國政府的政策涉及非法出口補貼、匯率操縱、竊取知識產權、缺乏工人安全保護和環保監管。



他也對美國政府的「一個中國」政策發起過挑戰。納瓦羅和現任美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 為 2016 年川普競選撰寫的經濟主張中提到，「這些中國領導人利用美國人的弱點在貿易舞台進行欺詐，他們將認識到川普的力量和決心，收斂起他們的重商主義衝動。」



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