〈台股風向球〉2024封關倒數 中小股輪番作帳 提防美股帶來變數

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-29 12:10

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台股上周反彈 765 點，終結周線連 2 黑，本周台股將收月線，2024 年也將封關，台股交易員認為，上周合計有近 20 檔上市櫃個股漲幅 20%，顯示內資主導的年底作帳盤非常積極，惟美股上周五回檔、元月國際變數多，預料 2024 年最後二個交易日將以有集團色彩的中小股輪番作帳，而大盤則跟隨美股變動。

上周外資轉買共 737 億元，投信轉為小賣，由外資成為拉盤要角，尤其買超台積電 (2330-TW) 達 417 億元，遠東新 (1402-TW) 近 63 億元，聯發科 (2454-TW)51.4 億元，台光電 (2383-TW)42 億元，中信金 (2891-TW)、華新 (1605-TW) 和日月光投控 (3711-TW) 達 30 億元，顯示雖元月變數仍不少，但外資對大型電子股的信心不減。

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由於 10 年期美債殖利率飆升至 5 月初以來最高，衝擊美股耶誕後的表現，道瓊指數周五下跌 333 點，而那斯達克指數和費半指數均跌逾 1%，台股交易員認為，此將使台股封關前多方加倉意願受壓，所幸在內資主導下，年底前的作帳行情維持個股輪動。