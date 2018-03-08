恆指升逾200點 內險股表現突出

外圍市況轉趨平靜，港股今早受惠下高開326點，其後升幅收窄，恆生指數最新報30430點，升233點，國企指數最新報12251點，升71點。

內銀股今早表現，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.06元，升0.5%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.23元，升0.7%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.79元，跌0.1%。

內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報83.1元，升1.7%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報22.9元，升0.7%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報38.1元，升1.1%。

內房股方面，碧桂園(02007-HK)最新報14.24元，升1.1%，中國海外(00688-HK)最新報27.35元，升0.2%，華潤置地(01109-HK)最新報27.65元，升0.2%。

重磅藍籌股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報439.8元，升1.3%，匯豐控股(00005-HK)最新報76.3元，升0.5%，友邦(01299-HK)最新報63.8元，升1.6%。

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