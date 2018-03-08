【異動股】電力板塊再度走強 深南電A(000037-CN)漲停

早盤，電力板塊再度走強。截至發稿，深南電A(000037-CN)漲停報7.58元，華能國際(600011-CN)漲6.5%報7.05元，華銀電力(600744-CN)漲4.76%報3.52元，皖能電力(000543-CN)漲4.10%報5.33元，深圳能源(000027-CN)、華電國際(600027-CN)、大唐發電(601991-CN)、華電能源(600726-CN)漲逾3%，長江電力(600900-CN)、長源電力(000966-CN)等股均漲逾2%。

消息面上，國家發展和改革委員會副主任寧吉喆回答中外記者提問時表示，按照《政府工作報告》的要求，2018年要再壓減鋼鐵產能3000萬噸左右，退出煤炭產能1.5億噸左右，淘汰關停不達標的30萬千瓦以下的煤電機組。“調”是要調整優化行業結構，統籌做好化解過剩、優化結構、保障供給等工作，逐步實現從總量性去產能為主向結構性去產能、系統性優產能為主的轉變，促進鋼鐵、煤炭全行業持續健康發展。同時要加強行業運行監測分析，及時采取有效的措施，促進價格保持在合理區間，不能暴漲暴跌。通過產能置換指標交易等市場化手段，加大煤炭優質先進產能的釋放力度。“改”是要推進企業兼並重組，加大“僵屍企業”破產清算和重整的力度，引導扭虧無望的企業主動退出。按照企業主體、政府引導、市場化運作的原則，鼓勵鋼鐵、煤炭、電力企業兼並重組，盡快形成一批具有較強競爭力的骨幹企業集團，優化結構布局。“安”，要做好職工安置和債務處置，發揮各方的積極性，用好中央財政專項獎補資金，做好企業職工的安置工作。

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