【IPO追蹤】螞蟻金服啟動Pre-IPO輪融資

螞蟻金服上市的消息昨日再度傳出。媒體市界晚間援引消息稱，螞蟻金服已經啟動Pre-IPO輪融資，融資完成後，市值將超過1000億美元。

2018年以來，螞蟻金服多次動作被外界視為準備上市的信號。2月13日，英國《金融時報》曾援引知情人士稱，螞蟻金服計劃進行新一輪融資，最早將於本月開啟，預計籌集約50億美元。有銀行家稱，螞蟻金服可能會尋求兩地上市，一個上市地在紐約或香港 ，另一個在上海。

2月1日，螞蟻金服和阿里聯合宣布，二者厘清了糾纏已久的利益讓渡問題。根據2014年雙方簽署的戰略協議，阿里巴巴將通過一家中國子公司入股並獲得螞蟻金服33%的股權。

在1月初舉行的香港浙商聯合會成立儀式上，阿里巴巴董事局主席馬雲表示：我們一定會認真考慮香港這個市場，而且希望參與香港金融市場打造，把她真正打造成為世界繼紐約後第二大金融中心。

支付寶市場份額止跌趨穩，利好IPO

2017年後半年以來，螞蟻金服核心資產——支付寶的市場份額止跌回升為螞蟻金服上市帶來了顯著利好。

2016年，騰訊財付通（包括微信支付、QQ支付）的崛起，曾讓支付寶深感焦慮。易觀數據顯示，從2016年第二季度到2017年第一季度，財付通市場份額從32.1%猛增至39.51%，而支付寶市場份額卻從55.4%下降至53.7%，一度甚至低至50.4%。

但從2017年第二季度開始，支付寶的市場份額開始止跌趨穩。易觀數據顯示，到2017年Q3季度，支付寶市場份額保持在53.73%以上，而財付通市場份額卻小幅下滑至39.35%。

在與騰訊支付的激烈競逐中，支付寶之所以能再度取得優勢，離不開其2017年對線下支付場景的大規模投入，特別是對於商戶需求持續開發，令其消費類業務和個人轉賬類業務的交易規模均呈現增長。

A股、港股向科技獨角獸送上橄欖枝

此外，港股、A股兩地目前熱情歡迎科技獨角獸上市，這對於螞蟻金服而言是另一大利好。

今年1月8日，香港特區行政長官林鄭月娥會見阿里董事局主席馬雲時提出，香港在金融制度上有所創新，歡迎阿里巴巴再來港上市。馬雲表示，對香港非常有信心，希望可以進一步投資香港。特首提出上市的邀請，是強大的承諾，阿里巴巴會考慮這個信息，希望可以參與打造香港的金融市場。

此前，港交所一直奉行同股同權制度，這正是阻礙阿里巴巴赴港上市的重要原因。2017年12月，港交所發布了《有關建議設立創新板的框架諮詢文件》，建議在主板引入同股不同權，為三類企業設下不同門檻。港交所總裁李小加表示，若一切順利，最快或於2018年7、8月迎來首家同股不同權企業。港股同股不同權新規為螞蟻金服一類獨角獸企業上市掃清了制度障礙。

與此同時，A股市場也對獨角獸企業展示出歡迎態度。今年1月31日，證監會系統2018年工作會議中就上市制度改革明確提出：要以服務國家戰略、建設現代化經濟體系為導向，吸收國際資本市場成熟有效有益的制度與方法，改革發行上市制度，努力增加制度的包容性和適應性，加大對新技術新產業新業態新模式的支持力度。

深交所隨後響應稱，將突出新經濟新產業特征，針對創新創業型高新技術企業的盈利和股權特點，推動完善IPO發行上市條件，擴大創業板包容性。上交所則表示，未來將積極擁抱新經濟，支持新一代BAT企業成長，成就一批具有世界影響力和競爭力的新藍籌企業。近日有報道稱，證監會將啟動CDR（中國存托憑證）設計歡迎獨角獸在A股上市。

不過，澎湃新聞昨日援引業內人士說法稱，螞蟻金服並不在A股支持新經濟企業上市的名單之中，因為這次的政策並不支持金融類企業。

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