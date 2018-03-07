陌陌2017年第四季度淨營收3.864億美元 同比增長57%

3月7日下午消息，移動社交網絡平台陌陌(Nasdaq: MOMO)公布了2017年第四季度未經審計的財務業績。財報顯示，2017年第四季度，陌陌淨營收達3.864億美元，同比增長57%。不按照美國通用會計準則計算(Non-GAAP)，2017年四季度歸屬于陌陌的淨利潤為1.1億美元，上一年同期淨利潤為9150萬美元，持續十二個季度盈利。
同時， 2017年12月，陌陌月活用戶達到9910萬。2017年全年，陌陌淨營收達到13.183億美元，同比增長138%。不按照美國通用會計準則計算(Non-GAAP)，2017年歸屬于陌陌的淨利潤為3.682億美元，上一年同期為1.77億美元。
根據雅虎財經匯總的數據，華爾街11位分析師平均預計，陌陌2017年第四季度營收預期為3.8154億美元，每股收益0.46美元。財報顯示，陌陌2017年四季度營收為3.864億美元，不按照美國通用會計準則計量，每股美國存托股(ADS)攤薄淨利潤為0.53美元，超出預期。
同時，華爾街18位分析師平均預計，陌陌2017年營收預期為13.1億美元;17位分析師平均預計，每股收益1.71美元。財報顯示，陌陌2017年營收為13.183億美元，不按照美國通用會計準則計量，每股美國存托股(ADS)攤薄淨利潤為1.77美元，超出預期。
來源：新浪科技
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