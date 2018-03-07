OPEC邀美頁岩油商 共同減產原油

OPEC 希望與美國頁岩油工業，發展更密切的關係。

OPEC 總書記穆罕默德巴林多 Mohammed Barkindo 週二 (6 日) 表示，他邀請了美國頁岩油官員們於今年 6 月份加入在維也納舉行的 OPEC 峰會。

Barkindo 提道，上週在休斯頓的 CERAWeek 年度能源會議上就發了邀請函，週一晚餐時他便會見了頁岩油高層們。去年的 CERAWeek 會議也是是雙方第 1 次會面。直到去年為止，美國石油生產商與 OPEC 之間互不相會。

美國的新供應量對價格造成壓力，導致 2 年前的每桶油價跌至 30 美元水位。自那時以來，由沙國領導的 OPEC 以及俄羅斯等國家提議共同克制原油的生產，以便讓全球消化一些全球供應的過剩。

Barkindo 在 CERAWeek 上表示，目前原油價格已恢復到 60 美元以上，Barkindo 提道雙方的協議，將於 6 月份再次審查，並希望此協議能更加永久。

俄羅斯第一能源部副部長 Aleksey Texler 在 CERAWeek 表示，他認為俄羅斯和 OPEC 即使在生產協議結束後仍將繼續結盟，但俄羅斯沒有加入 OPEC 的打算。

目前的協議條約希望每日減少 180 萬桶原油產量，將於 6 月份再次審查。Texler 認為市場供需有望在下半年，或第 3 季達到平衡。

對於美國頁岩油的到來，Barkindo 不但表示肯定，也希望 OPEC 能多多學習，不僅提高鑽井效率，也提升資金的融資。美國現在每天產量約 1000 萬桶原油，略高於沙烏地阿拉伯。