美國2018年原油日均產量將逾1000萬桶 有望躍居全球最大產油國

外電報導指出，2017 年的石油產量僅次於俄羅斯和沙烏地阿拉伯位居全球第三的美國，有機會在 2018 年躍升成為全球最大的原油生產國。美國將增產頁岩油。因為頁岩油的生產成本下降，以當前的原油價格能夠實現盈利。估計美國 2018 年的平均日產量將超過 1,000 萬桶，超越首位的俄羅斯。美國的原油增產將對以石油輸出國組織 (OPEC) 為中心的協調減產產生影響，還將影響國際石油行情。



國際能源署 (IEA)2 月發佈的石油月報指出，美國的原油增產態勢強勁。截至 2017 年 11 月的 3 個月，美國的原油日產量增加 84.6 萬桶，即將超過沙烏地阿拉伯。



最近的統計數據顯示，2017 年 11 月美國原油日產量為 1,003 萬桶，時隔 47 年再次突破 1,000 萬桶大關。據美國能源資訊署預測，2018 年 10-12 月的日產量將達到 1,104 萬桶，最近 1 年時間日產量增加約 110 萬桶，相當於 OPEC 成員國阿爾及利亞的日產量。



有觀點指出，由於增產頁岩油，美國早在 2014 年就成為全球第一大石油生產國。據英國石油公司 (BP) 統計，包括在頁岩油氣的開採過程中出現的天然汽油在內，美國的石油日產量在 2014 年達 1,178 萬桶，超過了沙烏地阿拉伯的 1,151 萬桶和俄羅斯的 1,084 萬桶。也因為如此，美國於 2015 年底解禁了因安保原因禁止的原油出口。



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