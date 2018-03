中軟國際與中國平安開展戰略合作 攜手引領城市產業轉型升級

北京和香港 2018 年 3 月 7 日電 / 美通社 / -- 3 月 7 日,中軟國際有限公司與中國平安保險(集團)股份有限公司簽署戰略合作協議。結合中國平安在城市產業整合與中軟國際在 IT 整合方面的優勢,雙方強強聯合,形成優勢集成與互補,通過「解放號」提供 IT 解決方案和交付整體服務,打造「城市產業整合 + IT 整合」的新商業模式,攜手引領城市產業轉型升級。

中軟國際董事局主席兼 CEO 陳宇紅博士、中軟國際高級副總裁曹雁、中軟國際高級副總裁馬震,平安集團總經理任匯川、平安集團智慧城市 CEO 俞太尉、平安集團智慧城市辦公室主任胡瑋等出席簽約儀式。

作為中國智慧城市發展聯盟成員,中國平安已圍繞政務、財政、安防、醫療、教育、房產、環保、生活等領域,系統性地搭建出智慧城市整體解決方案 -- 平安智慧城市雲平台「8+1」,旨在打造「智慧、智理、智效」的全新城市生活。經過多年的研究與佈局,目前中國平安已經與全國多個省市在政務、醫療、教育、財政等智慧城市建設領域展開合作,幫助政府提升政務管理和民生服務能力,取得良好社會效應。

中軟國際將充分發揮「解放號」在整合 IT 資源方面的優勢,為中國平安「8+1」智慧城市雲項目提供項目採購、項目交付過程管理、質量管理和線上項目驗收等服務,形成智慧城市軟件交付的新模式。在政務、財政、安防、醫療、教育等領域,雙方將共享商業機會,共同打造行業標桿解決方案,用科技為城市賦能。

此次中軟國際與中國平安的戰略合作,進一步深化了與中國平安的合作關係,充分體現了公司作為雲驅動、數字化、平台化的新一代 IT 龍頭企業,正在獲得越來越多的行業巨頭客戶的認可。與此同時,合作將進一步釋放中軟國際強大的 IT 產業整合能力,有利公司通過「解放號」進行新一代 IT 技術輸出,助力廣大政企客戶實現數字化轉型,並發揮「解放號」日益增長的 IT 頂層設計能力。此次合作還有利公司在金融、政務等城市產業垂直領域深耕,提升雲計算、大數據等新業務的收入水平,推動中軟國際往世界級 IT 企業方向加速邁進。

