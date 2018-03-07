【權益變動】信義光能(00968-HK)獲大股東合計增持250萬股

港交所最新資料顯示，2018年03月05日，信義光能(00968-HK)獲主要股東施能獅在場内以每股3.2438港元增持好倉150萬股，代價約486.57萬港元。增持後，施能獅持股量由2,468,881,364股增至2,470,381,364股(含一緻行動權益)，持股比例由33.25%升至33.27%。

于同日(03月05日)，股東李文演亦在場内以每股3.257港元增持好倉100萬股，代價約325.7萬港元。增持後，李文演持股量由2,470,381,364股增至2,471,381,364股(含一緻行動權益)，持股比例由33.27%升至33.29%。

施能獅先生于信義光能股份的個人權益乃透過Goldpine Limited擁有;李文演于信義光能股份的個人權益乃透過Perfect All Investments Limited擁有;施能獅、李文演先生于一緻行動人士的權益則是透過福廣控股有限公司持有股份權益。

福廣控股有限公司由信義光能主席兼非執行董事李賢義擁有39.8%、董清波先生擁有16.21%、拿督董清世擁有16.21%、李聖典先生(李友情先生的父親)擁有11.85%、李清懷先生擁有5.56%、吳銀河先生擁有3.7%、李文演先生擁有3.7%、施能獅先生擁有5.09%及李清涼先生擁有3.7%。

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