【全國兩會】瑞銀胡一帆: 政府工作報告的多個「第一次」

2018年中國政府工作報告，瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆指出，當中出現有多個「第一次」。

報告中有關中國經濟增長方面，只是定出GDP增速6.5%左右目標，她表示再沒有寫出「爭取做得更好」字句，反映中央更關注高質量的增長；對經濟下行的容忍度提升。瑞銀預期2018年中國GDP經濟增速為6.6%，較2017年的6.9%放慢，原因是房地產市場和基建投資放緩，去槓桿繼續執行；報告亦罕有將2018年的投資目標拿掉了，內地的投資結構正發生變化，未來於農村基建會有增長，但城市基建將放緩。

報告中首次提及房地產稅，指出正在考慮立法；她估計會在較成熟的一、二線城市推行試點，如上海、重慶等，並可能於未來1-3年推行。

報告亦歷史性首次沒有為M2、社會融資規模總額定下目標；她預期流動性會偏緊，利率有機會上調。反之，報告首次將宏觀槓桿，即總債務佔GDP比重加入報告，要求保持穩定；2017年中國的宏觀槓桿高達272%，10年以來翻了近一倍。通脹CPI目標則繼續定在3%，她預期今年通脹率為2.7%，主要由食品和服務業所帶動。

2018年中央會推動一體化監管體系，國務院已成立了金融穩定發展委員會，一行三會將有大變動，由以往部門管理，改為以產品管理，從而加強對金融產品監管，將銀行表外業務轉到表內，降低銀行間借貸，降低對非標業務投資；對券商進行資金池管理，提升資本要求，增加透明度。而互聯網金融更進入了全面監管局面，在發展的同時加強監管，現時中國的互聯網金融規模已達12萬億元。

報告還要求進一步開放市場，對製造業、通訊、新能源汽車、醫療、教育等開放市場，降低對海外投資者於金融行業的管制等。

財政支出方面，2018年報告調低財政赤字對GDP比率，由3%降至2.6%；而地方政府發行債券額度則由8000億元人民幣提升至1.35萬億元，並且限制集資所得只用於現有項目。至2017年政府的公私合營項目PPP存量已高達18-20萬億元，但已投資項目只佔30-40%。可以預見今年投資將溫和放慢，城鎮新開工項目減少。

稅收方面，報告提出今年對企業及個人減稅8000億元；她估計製造業、交通行業的增值稅會下調；企業購買機械設備可抵扣稅款；小企業開徵稅收門檻有所放寬。同樣個人稅徵門檻會有所提升。

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