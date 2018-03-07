國營行庫13%優存改革出爐 逾3百萬擬分6年降至6%

針對國營行庫退休員工 13% 優存利率改革，財政部擬定初步方案，擬以 新台幣 300 萬元為分界點，300 萬元以下維持 13% 利率，超過部分則分 6 年降至 6%，並將配合軍公教年金改革，7 月 1 日同步上路。

財政部在邀集台灣銀行、土地銀行與中國輸出入銀行 3 家國營行庫董總開會後，擬定初步方案，後續將再與各行庫工會溝通，預計在 3 月底正式拍板，7 月 1 日跟軍公教年改同步上路。根據財政部規畫的內容，3 家國營行庫退休員工的 13% 優惠將逐年調降至 6%，並設定最低生活保障。

目前國營行庫 13% 優存限額是 500 萬元，若以公教人員每月最低生活保障 3 萬 2160 元推算，300 萬元以內仍可維持 13%，超過 300 萬元部分，擬分 6 年調降，第 7 年將降至 6%。

對於國營行庫在職員工 48 萬元內也享有 13% 優存部分，由於涉及現職員工權益，再考量員工士氣與經營穩定之下，財政部傾向先不調整，但會研究以其他配套因應，包括調降存款利率或讓薪資更具彈性，降低員工反彈。

至於中央銀行 13% 優存部分，將由行政院拍板決定，不過，應會大致比照國營行庫改革內容，再就細部進行微調。

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