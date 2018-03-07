500彩票網與國家體彩中心簽框架協議 盤中漲超20% 收創兩年新高

摘要：500 彩票網與國家體育總局體彩中心簽署框架合作協議，將聯合拓展體育彩票的實體銷售渠道，並下沉到各省（區、市）的體彩中心簽訂具體業務協議及終端維護等。公司美股價格開盤漲超 20%，一度觸及近三年最高。2017 年 5 月曾觸及 52 周新低，目前從低位回漲超 130%。

原文首發於 3 月 7 日 03:17，現更新收盤價。

據騰訊《一線》報導，在美上市中概股、中國領先的在線體育彩票服務供應商 500 彩票網（紐交所代碼：WBAI）宣布，與國家體育總局體育彩票管理中心正式簽署框架合作協議，計劃合作拓展體育彩票的實體銷售渠道。

公告顯示，國家體彩中心將對拓展這一體育彩票實體銷售渠道提供支持，500 彩票網將與各省（區、市）體彩中心簽訂具體業務合作協議，按照當地體彩業務發展規劃和各省（區、市）體彩中心要求，協助部署體育彩票終端，提供相關維護和營運服務，以提升體育彩票購買便利性，擴大消費群體，優化彩票購買者服務體驗。

據雅虎財經，在利多消息下，500 彩票網周二美股早盤高開，並站上 23.22 美元的 2015 年 10 月以來盤中新高，最大漲幅 23%，創近三年來的單日最大漲幅記錄。

但臨近收盤時漲幅收窄，收漲 9.44%，報 19.95 美元，創 2015 年 12 月以來收盤最高。公司市值近 7.9 億美元，本益比約為 26.24 倍。去年 5 月曾觸及 52 周新低 8.12 美元，目前從低位回漲超 130%。

據多家股票研投類外媒，截止去年 12 月 31 日的 13F 機構持倉報告顯示，13 家機構投資者增持了 500 彩票網共 26.44 萬股、15 家機構減持了 55.19 萬股，另有 6 家機構持股 395.28 萬股不變。

截止 3 月 1 日，機構投資者持有價值 8600 萬美元、共 476.90 萬股，約占總發行股數的 15%。其中，與先鋒集團齊名的指數型基金管理人 Dimensional Fund Advisors（DFA）和貝萊德集團分列第二和第三大持倉機構，貝萊德去年第四季增持了 5.5% 或 7923 股，總持倉價值約 154.3 萬美元。

『新聞來源／華爾街見聞』