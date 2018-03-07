美股盤後─震盪整理 溫和收高 對關稅政策仍謹慎

美國股市週二走勢震盪，終場溫和收高，但華爾街對川普總統的關稅政策，仍態度謹慎。

道瓊收高 9 點，盤中一度下跌達 166 點，稍早則一度上漲 120 點。



道瓊工業平均指數收高 9.36 點或 0.04% 至 24884.12。

Nasdaq 指數收高 41.30 點或 0.56% 至 7372.01。

S&P 500 指數收高 7.18 點或 0.26% 至 2728.12。

費城半導體指數收高 20.61 點或 1.50% 至 1396.47。

主要指數早場走低，彭博社報導，川普相信如果關稅實施，他的首席經濟顧問 Gary Cohn 將離開政府。

分析師說，如果像 Gary Cohn 這樣的重要人物離開政府，市場當然擔憂。投資人因而觀望。

川普政府去年實施減稅，Cohn 扮演要角。分析師說，如果 Gary Cohn 離去，事態嚴重。因為這意味 "美國優先" 的人將接管職務。

下午交易中，因參議員 David Perdue-- 川普盟友 -- 說，總統對關稅立場改變，採開放態度。該消息使得股市反彈。

川普上週宣布，美國將對鋼與鋁課徵關稅，若歐盟對美國的關稅計畫進行報復，美國將對歐洲進口汽車課徵關稅。

眾院議長 Ryan 週一說，他極度擔憂川普總統的貿易計畫。但週二，Ryan 態度有所改變，他呼籲鎖定部份金屬課徵關稅，而非全面性課徵。財政部長梅努欽也支持課徵關稅。

南韓國家安保室長鄭義溶告訴媒體說，北韓說只要沒有軍事威脅，政權安全得以確保，就沒有必要持續其核子計畫。

該消息傳出後，美國股市上漲，美元走低亦支撑了商品價格走高。