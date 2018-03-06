虎牙直播在美提交IPO申請 將成國内首個在美上市的遊戲直播公司

歡聚時代今天發布了截至12月31日的2017財年第四季度及全年財報。

報告顯示，歡聚時代第四季度淨營收為人民币36.265億元(約合5.574億美元)，比上年同期的人民币24.842億元增長46.0%;淨利潤為人民币7.404億元(約合1.138億美元)，較上年同期的人民币5.723億元增長29.4%。

歡聚時代CFO金秉表示，虎牙最近向美國證券交易委員會(SEC)秘密提交了注冊上市申請書草案文件，可能會在美國IPO上市，以便獲取自己的投資者群體，以融資實現長期增長。這意味着虎牙將成為國内第一個在美上市的遊戲直播公司。

關于虎牙被拆分單獨上市的消息早有傳出。此前彭博社援引知情人士消息稱，虎牙直播計劃今年在美上市并募集資金至少2億美元，用于業務擴張。

2017年7月14日，YY創始人李學淩在出席某論壇活動時曾表示，旗下的虎牙直播將于2018年在香港上市。有分析人士認為，虎牙轉向美國，是因為其盈利狀況不滿足香港對企業IPO的要求。

相比于YY live，虎牙的營收規模還比較小。去年四季度，歡聚時代來自直播服務的營收為人民币33.685億元(約合5.177億美元)，其中YY Live貢獻26.758億元(約合4.113億美元)，虎牙的營收則為6.927億元(約合1.064億美元)。

另一方面，虎牙直播的母公司歡聚時代五年前就已經在納斯達克上市，并且在美國的資本市場上交出了一份亮眼的成績單，虎牙赴美上市或許更容易獲得投資者的好感。

自媒體“雷帝觸網”援引消息人士稱，由于抓住“吃雞”遊戲熱潮，虎牙直播在2017年Q4和2018年Q1期間，用戶增長態勢明顯，加上完成盈虧平衡曆史上首季度盈利，也是此次啓動赴美IPO進程的推動因素。

或許是在為IPO做準備，2017年下半年開始，虎牙直播引進了不少知名遊戲主播。有媒體統計，僅在去年11月和12月兩個月内，鬥魚就有8個主播跳槽至虎牙。這些主播都是各個平台的大主播，自帶流量光環。同時，在傳統遊戲領域，虎牙擁有LPL、KPL聯賽的直播權，并于2018年購買了韓國LCK聯賽的國内獨家直播版權，在電競賽事資源儲備已儲備了大量資源。

在遊戲直播領域，虎牙最強勁的對手當屬鬥魚。據極光大數據發布的《2017年移動互聯網app榜單報告》，2017年12月，鬥魚直播、YY和虎牙直播分列網絡直播app滲透率排行榜前三，滲透率分别為3.6%、3.3%和2.9%。

虎牙直播2017年5月曾宣布獲得7500萬美元的A輪融資，由中國平安保險海外(控股)有限公司領投，高榕資本、亦聯資本、晨興創投、歡聚時代董事會主席李學淩、虎牙直播CEO董榮傑參投。鬥魚方面已經完成了D輪融資。

來源：界面新聞

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