來自曼谷街頭銅板美食 香蘭＋打拋豬充滿泰國媽媽味

星球太太 Planet Taitai

每天到現場才公佈，請追蹤粉絲團

網址: https://www.facebook.com/planettaitai/

營業時間: 14:00∼售完

突擊式擺攤，通常地點都看心情，請大家要多多關注粉絲頁喔！

「Khanom Buang」是泰國街頭的平民點心，這種餡料為椰子絲、鳥蛋、熱狗、肉燥的傳統煎餅鹹甜皆有，花樣變化多，就算每天吃也不會膩。

泰好吃小煎餅源自旅行記憶

厭倦了房仲業緊湊工作節奏的女孩，在打算轉行的時候到了泰國旅行，意外在路邊發現了像小型可麗餅一樣的煎餅，嚐過一次便愛上了這奇妙的滋味。於是透過朋友引薦，向泰國朋友學到了煎餅的作法。回到台灣後，原本只是單純做來自己吃，卻意外獲得了轉行的靈感，不如就來賣小煎餅吧！為了保持最佳風味與口感，完全現做，希望ㄧ捲捲煎餅送到人嘴裡時，都還是熱呼呼的。有感於流動攤販製造太多塑料垃圾，決定以紙袋取代塑膠袋。上頭印的 Logo 是自己刻的，而可愛的圖樣是由自己設計。星球象徵著天然的概念，不含香精、色素、泡打粉、防腐劑⋯⋯堅持使用義美鮮奶，一切以最天然無負擔的方式呈現。早上備料，下午出攤，上班時間也跟著星球運行，日落而息。雖然身處在文明世界，感覺卻和自然更貼近了一些。

太陽下山，又到了最開心的收攤時間，下次見囉～

手標紅茶卡士達 / 20 元 (3 個 50 元)

以純正泰國手標紅茶製作的卡士達內餡，吃起來像吃好喝泰式奶茶一樣。

打拋豬小煎餅 / 30 元、加醬 25 元

招牌泰式打拋豬肉 (圖左)，不敢吃辣的人也有台式風味的青蔥豬(圖右) 可以任君選擇。

環保紙袋包裝，連線繩都是紙做的喔。

來源：《行遍天下》 2018 年 3 月

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