永利澳門旗下永利皇宮 成為業務增長火車頭

永利澳門(01128-HK)旗下的永利皇宮，於2016年8月開業，於2017年為集團帶來全年收益貢獻，並成為了集團於2017年業績的增長火車頭。

永利澳門主席Stephen A. Wynn介紹，2017年母公司Wynn Resorts 全年淨收益為63.1億美元，較2016年同期的44.7億美元增加41.2%或18.4億美元；當中來自永利皇宮便增加了15.6億美元，永利澳門增加了2.217億美元，而母公司的拉斯維加斯業務，僅錄得增長6,250萬美元而已。

再仔細分析2017年第四季業務表現。永利皇宮期內淨收益為6.934億美元，較2016年同期的4.187億美元上升65.6%。2017年第四季永利皇宮經調整後的物業EBITDA為1.901億美元，較2016年同期的7,750萬美元上升45.3%。

2017年第四季永利皇宮的娛樂場收益為6.486億美元，較2016年同期的3.732億美元上升73.8%。貴賓業務賭枱轉碼數為162.3億美元，較2016年第四季的103.3億美元上升57.1%。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比（扣除佣金前）為3.02%，高於2.7%至3.0%的預期範圍及2016年第四季錄得的2.68%。中場業務賭枱投注額為11.2億美元，較2016年第四季的7.250億美元上升55.1%。中場業務的賭枱贏額為2.645億美元，較2016年第四季的1.596億美元上升65.7%。中場業務的賭枱贏額百分比為23.5%，高於2016年第四季錄得的22.0%。角子機投注額為9.206億美元，較2016年第四季的5.344億美元上升72.3%，角子機贏額則上升96.2%至5,500萬美元。

2017年第四季永利皇宮的非娛樂場收益（計入推廣優惠前）為9,080萬美元，較2016年同期的8,610萬美元上升5.5%。2017年第四季的客房收益為3,890萬美元，較2016年同期的4,060萬美元下跌4.1%。ADR為236美元，較2016年第四季的272美元下跌13.2%。2017年第四季的入住率由2016年同期的88.4%上升至96.8%。REVPAR為228美元，較2016年第四季的241美元下跌5.4%。

永利澳門業務表現，於2017年第四季永利澳門的淨收益為6.186億美元，較2016年同期的4.984億美元上升24.1%。2017年第四季永利澳門經調整後的物業EBITDA為1.860億美元，較2016年同期的1.489億美元上升25.0%。

2017年第四季永利澳門的娛樂場收益為5.829億美元，較2016年同期的4.653億美元上升25.3%。貴賓業務賭枱轉碼數為156.2億美元，較2016年第四季的108.0億美元上升44.7%。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比（扣除佣金前）為2.89%，於2.7%至3.0%的預期範圍內及低於2016年第四季錄得的3.08%。中場業務賭枱投注額為12.5億美元，較2016年第四季的11.0億美元上升14.1%。

中場業務的賭枱贏額為2.301億美元，較2016年第四季的1.939億美元上升18.6%。中場業務的賭枱贏額百分比為18.4%，高於2016年第四季錄得的17.7%。角子機投注額為9.376億美元，較2016年第四季的8.026億美元上升16.8%，而角子機贏額增加25.3%至4,080萬美元。

2017年第四季永利澳門的非娛樂場收益（計入推廣優惠前）為7,390萬美元，較2016年同期的6,460萬美元上升14.5%。2017年第四季的客房收益與2016年同期持平，為2,590萬美元。平均每日房租為258美元，較2016年第四季的262美元下跌1.5%。2017年第四季的入住率由2016年同期的96.3%上升至99.4%。每間可供使用客房的收益為257美元，較2016年第四季的252美元上升2.0%。

於2017年12月31日，集團的現金及現金等價物、受限制現金以及投資證券合共為31.3億美元。於季末，尚未償還的債務總額為96.3億美元，當中包括36.0億美元的澳門相關債務、永利拉斯維加斯的31.6億美元債務以及母公司及其他的28.7億美元債務。於2017年第四季，永利澳門有限公司贖回餘下未收購的4.036億美元於2021年到期的5 1/4厘優先票據，並錄得1,230萬美元的償還債務虧損。

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