【異動股】券商股盤中集體拉升 錦龍股份(000712-CN)漲停

今日早盤，券商股盤中集體異動，截止發稿，錦龍股份(000712-CN)封漲停報14.89元，華西證券(002926-CN)漲3.25%報14.95元，國盛金控(002670-CN)漲2.59%報16.22元，東興證券(601198-CN)漲2.40%報14.10元，浙商證券(601878-CN)、財通證券(601108-CN)、第一創業(002797-CN)、國信證券(002736-CN)、中原證券(601375-CN)、中國銀河(601881-CN)等個股紛紛快速上漲超1%。

消息面上，全國政協委員、中國證監會信息中心主任張野6日在政協經濟界别小組會議上表示，從三個方面數據來看，股市本身風險有所緩解，内在穩定性明顯提升，抵禦風險能力顯著增強。首先，杠杆資金規模下降。2017年末，股市杠杆資金規模是1.9萬億元，較2015年6月最高規模下降了60%。其中，融資融券餘額由2.27萬億降至1萬億。其次，市場估值水平合理回歸。2017年末，A股動態市盈率21.4倍，較2016年初下降20%。市盈率處在合理水平。第三，上市公司結構進一步優化。

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