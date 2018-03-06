鴻海超級電腦推手：超級電腦高速運算，縮短醫療創新時間

【撰文：張殿文】

稱「SOGO」的睿驊電算總經理許壽國，最近忙著尋覓各式 AI 人才，要滿足台灣首座民間商業運轉的「超級電腦」（High Performance Computing，HPC）愈來愈大量的業務，從精準醫療、腫瘤基因、影像分析一直到電腦動畫、材料科學等等。

過去三年，全球 AI 人才需求激增近八倍以上，許壽國自己是台大電機博士，負責鴻海集團建構超級電腦，以 16 顆 GPU 串連起來同時工作，採用平行架構，整合軟硬效能，可將全基因組關聯分析（GWAS）任務，從原來耗時 10.55 小時，縮短為 8 分鐘。

AI 人才需求不斷增加，若能結合具有深度學習的超級電腦隨選平台，將可大幅縮短運算或測試所需要的時間。

睿驊電算是鴻海集團分出來的公司，主要是以超級電腦作為具備深度學習的隨選付費平台，許壽國認為，超級電腦在醫療方面將大有可為，包括影像判讀、手術規劃、基因定序，甚至新藥開發的部分流程，可減少 20 倍的時間，加快上市速度。

因為有了這樣的高速運算平台，讓醫療可以進入人工智慧的時代，許壽國最喜歡舉的一個例子，就是台灣過去十年，有 25 家動畫公司倒閉，主要原因就在他們投入大筆資金建置高速運算電腦系統，但業務量無法回收，逼得充滿創意的動畫公司，終究抵不住資金壓力而紛紛退場。

鴻海集團大手筆投資的超級電腦運算效能，速度最高可達 6PFLOPS（每秒 1 千兆次浮點運算），推估在全球排名第 17，而睿驊電算超級電腦可以成功，還要歸功於鴻海「當責」的文化，也就是一心想把事情做好的決心，許壽國 2002 年進入鴻海，正好是郭台銘宣示轉型為「科技的鴻海」那一年，深刻體會其中的價值意義。

許壽國一待鴻海就是 15 年，2015 年前鴻海啟動超級電腦大計畫，包括建置資料中心、叢集計算（Cluster）平台，啟動租賃服務模式，企業客戶或使用者不必自己投入大量金額自建超級電腦，以「HPC-as-a-Service」（超級電腦即服務）的營運模式來推動創新應用，特別是在精準醫療以及工業 4.0 方面，也難怪醫療 AI 未來將成為鴻海集團的第二張「網」。

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來源：《數位時代》 2018 年 3 月

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