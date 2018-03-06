國泰航空成本分析：短期內應持續赤字

上任 10 個月的國泰航空 (0293-HK) 執行長 Rupert Hogg 看來待辦事項並未減少，雖然國泰航空貨運業務及乘客運量 (特別是高單價乘客) 正在復甦，但工資成本上漲，及來自中國競爭對手不斷的擴展是他必須面對的問題。

此外，國泰燃油期貨的失利是未來的關鍵，國泰因油價錯誤估算造成的損失應達 2017 年全年淨虧損的兩倍之多。

據了解，《彭博》分析師調查預計 2017 年全年淨虧損應達 27 億港幣 (約 3.45 億美元)，去年上半年就虧損了 20.5 億港幣。除了裁員 600 名員工外，國泰航空更希望在 2020 年開始轉虧為盈。

對沖失利

燃油為航空的最大成本之一，而國泰航空的油價對沖業務以連續 4 年虧損，2017 年虧損預計達 64.5 億港幣。由於合約在幾年前早已被鎖定，虧損的金額應會再持續一段時間。Crucial Perspective 分析師 Corrine Png 認為 2019 年後應有機會使這塊業務脫離赤字，而國泰航空也開始將原油合約從原本的 4 年一期調降至 2 年一期。

國泰航空原油對沖失利 / 圖：彭博

中國競爭

由於中國大陸航空公司的航班頻率增加，並增加直飛美國和歐洲航線，國泰航空面臨激烈的跨境競爭，也減少了香港過境的旅客量。去年年底，現面臨財務危機的中國最大私營航空公司海南航空開始從成都和重慶直飛紐約。另外，由於香港機場的著陸時間有限，國泰航空的班機數量也被限制住。

與中國本土航空競爭激烈 / 圖：彭博

地面成本增加

香港機場為國泰航空的轉運中心，為了緩解擁堵情況將增加第三條跑道。然而，亞洲最繁忙的國際機場香港機場卻自 2016 年 9 月以來一直增加收費，以支付其擴張建設，導致國泰航空地面費用的增加。這些費用相當於 2016 年全年收入的 16%，也高於亞洲航空一般的水準。

地面成本增加 / 圖：彭博

員工生產力不夠

國泰員工的平均營收量為亞洲競爭對手之谷底。迄今無法成功修改飛行員的薪資方案及住房補貼，使這燃料後最大成本無法降低。

員工生產力落後競爭對手 / 圖：彭博

貨物及乘客收益 - 唯一好消息

國泰航空受益於全球航空旅行和貨運增長，尤其是貨運成了亮點。國際航空運輸協會 IATA 宣稱，去年每人每公里旅行所賺取的收入增長 7.6%，而貨運量也成長 9%，為 2016 年的兩倍以上。

收益提升 / 圖：彭博

國泰航空股價週二 (6 日) 上午上漲 0.61% 至 13.12 港幣。該股今年上漲約 9.6%，而恆生指數漲幅為 1.1%。