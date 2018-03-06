騰訊等10檔紅籌民企納國指首階今生效 恒指及國指權重48%重疊

恒生指數公司早前公佈了國指改革的詳情，包括將國指成分股由 40 檔增至 50 檔，並允許將紅籌股及民企納入指數，有關改動的首階段昨 (5) 日正式生效。新加入國指的股份，包括「股王」騰訊 (0700-HK) 及中移動 (0941-HK)2 大重磅股，另外還有中海油 (0883-HK)、潤置 (1109-HK)、中信股份 (0267-HK)、恒安 (1044-HK) 等藍籌，令日後恒指及國指在權重上有 48% 的重疊。

恒指公司董事兼總經理關永盛接受香港《文匯報》專訪時認為，兩者共通的股份只有 15 檔，故分工仍清晰，恒指不會被國指取代，繼續是香港市場的指標。

關永盛透露，自去年公佈國指改革後，已被不少市場人士追問，日後恒指及國指的走勢會否愈來愈接近，但他說，「道指及標普 500 的走勢都很相似，但有人會將兩者當作同樣的指數嗎？」

國企指數走勢

這次國指改革後，恒指仍有 35 檔成分股並非國指成分股，兩指數的權重有 52% 不同。由於大陸經濟與香港息息相關，故 2 個指數的確有一定的關連度。但從投資角度來看，成分股的組成仍有很大差別，令指數的定位有所不同，恒指仍代表整個香港市場，國指則代表在港上市的大陸企業表現，兩者將繼續雙線發展。

恒指公司董事兼研究分析主管黃偉雄補充說，國企股由於是中國政府作為大股東，故一般予人穩陣的感覺，若加入紅籌，甚至民企股，部分投資者可能擔心為國指帶來很大的波動性。故該公司訂定，新加入國指的紅籌及民企股，首先其波幅不能太高，股份的年化波動率不能高於國指的 3 倍。此外，入選公司要上市一段較長時間、公司的盈利及派息紀錄，也要有一定水準。

這次改革加入國指的紅籌及民企數量，一共只有 10 檔，當一年後整個改革完成後，民企及紅籌將佔國指比重約 3 成，金融股佔比則由 70% 降至 50%。至於未來會否再增加民企的數量，黃偉雄透露這正在研究中，不排除下一步會擴大民企的數量。

(圖：香港文匯報)

對於國指改革後，會否吸引更多產品與國指掛鈎，他表示不能預測，但由於 A 股目前未全面開放，國指成為全球投資者投資大陸股份的指標，故期望產品的規模能繼續擴闊。

另外，恒指公司早前也發表了一個「H40 參考指數」，他承認，該指數其實與未改革前的國指編算方法相同，主要因有小部分人，對由純國企所組成的指數仍有興趣。

H 股「全流通」的試點將會推出，部分在港上市的國企，市值可能會暴漲好幾倍。例如中石化 (0386-HK) 的市值，單計香港 H 股上市部分，只有約 1600 億元 (港元，下同)，但若中石化變成全流通，市值將大增至 7700 億元，工行 (1398-HK)6000 億元的市值，也會大增至 23800 億元。有市場人士認為，H 股「全流通」對國指甚至港股會有甚大的影響。

不過，黃偉雄認為，全流通對國指的影響不大，主要因國指採用流通市值計算，即使某一國企全流通後令市值大增數倍，但該指數只會計算流動市值，即持股逾 5% 的單一股東股權，將不獲計入流通市值，加上市值佔比有 10% 的上限設定，即使個別股份全流通後，在國指中的佔比也不會一下子大幅增加。