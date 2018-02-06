國指今改革 擴大選股範圍 納入10檔紅籌或民企

恒生指數公司將會在今 (6) 日收盤後，公布主要指數成分股變動，市場普遍估計，恒指組成將會維持不變。市場焦點將會放在國企指數身上，因為國指今天將實施改革，把紅籌以及民企亦一併納入，預料中移動 (0941-HK)、騰訊 (0700-HK) 等 10 檔股份將會加盟國指。

恒指公司在 2017 年 8 月，把萬洲國際 (0288-HK) 納入恒指，而在 11 月，則以碧桂園 (2007-HK) 以及舜宇光學 (2382-HK) 取代昆侖能源 (0135-HK) 以及國泰航空 (0293-HK) 的藍籌股席位。《星島日報》引述耀才證券研究部總監植耀輝表示，經過連番改動之後，相信今天再有恒指成分股更替的機會不大。

另一方面，恒指公司去年已表示會擴大國指的選股範圍，納入 10 檔紅籌或民企，令成分股數目由 40 檔增加至 50 檔，加強代表性。

中金日前發表報告，估計 10 檔新的國指成分股除了騰訊以及中移動之外，還包括中海油 (0883-HK)、聯通 (0762-HK)、潤地 (1109-HK)、石藥 (1093-HK)、申洲 (2313-HK)、恒安 (1044-HK)、安踏 (2020-HK)、龍湖 (0960-HK)。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，像騰訊、中移動、中海油等重磅股，加入國指是意料中事，相信對其股價無大影響。

恒指公司亦會調整多項與港股通掛鈎的指數，星展唯高達日前指，閱文 (0772-HK)、雷蛇 (1337-HK)、易鑫 (2858-HK) 等重磅半新股均有機會納入「北水」的投資範圍。植耀輝指出，閱文在內地知名度甚高，如獲納入相信不乏捧場客。