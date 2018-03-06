北京燃氣藍天(06828-HK)發行1.8億元換股債予韓企SK E&S

北京燃氣藍天(06828-HK)公布，發行本金總額為1.8億元之可換股債券。換股價為每股換股股份0.57元，假設獲悉數行使則將發行約3.158億股股份，佔擴大後股本約3.11%。

投資者為 SK E&S 之附屬公司，從事買賣液化天然氣業務，其將於協助SK E&S發展為全球能源公司中扮演關鍵角色。SK E&S為完全整合全球液化天然氣公司，業務涉及液化天然氣價值鏈的所有部份，包括上游燃氣生產、中游液化天然氣液化、儲存及再氣化以及下游發電及城市供氣。

SK E&S致力透過持續拓展及投資於液化天然氣及可再生能源行業，發展為全球領先的清潔能源營運商。SK E&S為SK Holdings Co., Ltd.(SK集團之主要最終控股公司，韓國第三大財團)之附屬公司。SK集團之業務涵蓋多個行業，包括能源、化學、資訊及通訊技術及半導體行業。於本公告日期，就董事於作出一切合理查詢後所知、盡悉及確信，投資者及其最終實益擁有人為獨立第三方。

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