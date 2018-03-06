康宏環球(01019-HK)入稟附屬向13名被告索償

康宏環球(01019-HK)公布，於2月14日，附屬公司康宏財務於高等法院向13名被告人，包括該公司董事曹貴子及陳麗兒發出傳訊令狀。根據令狀，康宏財務就（其中包括）因全部或部分被告人分別參與的多宗交易蒙受的損失及損害申索損害向被告人賠償或公平補償，涉及金額約7.15億元。

有關損失及損害源於：

(i)不當收購第一信用金融集團(08215-HK)股份及操控該公司股價，令康宏財務蒙受損失及損害，涉及金額約259,900,000港元；

(ii)操控中國綠色食品(00904-HK)之股價，以及作出不誠實和串謀行動致未能將康宏財務與中國綠色食品所訂立的可換股票據進行債轉股以獲利，令康宏財務蒙受損失及損害，涉及金額約達2.98億元；

(iii)不當地以代價約8940萬元收購信盈國際投資有限公司，康宏財務正尋求撤銷該項收購或其他損害賠償或衡平法補償；

(iv)以不符合商業原則、不合理及╱或非常不利的條款向AthenaPowerLimited批授毋須抵押貸款，令康宏財務蒙受損失及損害，涉及金額約3460萬元；及

(v)不當挪用資金並轉移至將軍財務香港有限公司，令康宏財務蒙受損失及損害，涉及金額約3320萬元。

令狀中進一步申訴，該公司正針對另一項對部分被告人的潛在索償進行調查，有關進一步損失及損害介乎5000萬元至7000萬元。

此外，康宏財務已於今年2月7日在英屬維爾京群島法院取得由ChiversQC法官頒佈針對BroadIdeaInternationalLimited及曹貴子的凍結令，直至有關凍結令的進一步聆訊日期(已定為今年3月6日)或待英屬維爾京群島法院進一步頒令。

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