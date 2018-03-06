所有人都在數：中國到底有哪些獨角獸公司？

近期，隨著監管層明確表態希望將下一批「BATJ」留在國內，同時不少中概股巨頭表達了希望回 A 股的意願，「獨角獸回 A 股」一時間成為備受關注的話題。

中國到底有哪些獨角獸公司呢？胡潤研究院、CB Insights、安信證券、天風證券等多家機構都做了盤點。

中國到底有多少獨角獸？

2017 年 12 月, 胡潤研究院發布了《2017 胡潤大中華區獨角獸指數》，榜單結合資本市場獨角獸定義篩選出有外部融資且估值超十億美金 (70 億人民幣) 的優秀企業, 數據截止日期為 2017 年 11 月 30 日。胡潤的報告顯示，2017 年中國全體獨角獸企業上榜共 120 家，總體估值近 3 兆元人民幣，其中超級獨角獸公司（估值超過 700 億人民幣）數量占上榜獨角獸公司數量的 6.67%，占總估值的 50.22%。

不過，分析機構 CB Insights、中國科技部統計的中國獨角獸企業數量和上述數據有出入。CB Insights 報告稱，截至 2018 年 2 月底，中國共有 62 家獨角獸企業，數量僅次於美國（113 家）。

而科技部報告顯示，2016 年中國有獨角獸企業 131 家。

中國獨角獸公司分布的行業

中國的獨角獸公司都分布在哪些行業呢？

胡潤研究院選出的 2017 年中國 120 家獨角獸企業中，高端製造、雲端運算、人工智慧、生物科技四大高科技行業的獨角獸企業數量為 29 家，占比達到 25%。其中高端製造類企業居多且總估值排名靠前，從地域分布來看，主要集中在北京 (11 家)、上海(7 家)、深圳(3 家)、杭州(3 家) 等城市。

安信證券陳果團隊研報指出，獨角獸企業主要來自於網路服務、電子商務行業，各有 22 家，在 14 個行業中並列第一。網路金融獨角獸企業總估值在各行業中反超居於數量榜首的網路服務及電子商務，以超 7190 億人民幣占據首位。前三大行業 (網路服務、電子商務、網路金融) 的獨角獸占到上榜獨角獸企業總數的 50%。其中，網路服務數量第一，估值第三；網路金融數量第三，估值第一。此外，文化娛樂、汽車交通、醫療健康領域也聚集了較多的獨角獸企業。

天風證券劉晨明團隊報告認為，中國獨角獸企業可以分成三類：

第一類是網路與生活的融合，這類獨角獸特點是基於網路的生活性服務企業，幾乎可以涵蓋我們生活的方方面面。金融理財有陸金所、螞蟻金服, 手機支付有微信、支付寶，吃飯外賣有美團點評、餓了麼，旅行服務有攜程，交通出行有滴滴、摩拜、OFO，看電影有貓眼、格瓦拉……

第二類是網路、人工智慧等因素與製造業的融合，這類企業有一些已經具有較高的知名度。小米、魅族等利用中國在智慧型手機製造上的優勢, 採取網路銷售模式快速成長, 並積累了眾多的粉絲。大疆、蔚來汽車分別在無人機、智能汽車等領域構建起一定的品牌影響力, 也是利用了其在人工智慧方面的優勢，與中國製造優勢相融合取得的成就。

第三類是在人工智慧、大數據、生物科技等核心技術領域具備競爭優勢的獨角獸，在所處領域已經具有非常強的競爭實力，但還不為社會大眾所熟知。在人工智慧方面, Face++、商湯科技、寒武紀科技分別在人臉識別、圖像識別、智能晶片等領域構建起聲譽。在大數據方面，數夢工場、金山雲、騰雲天下等依託關聯方優勢分別在政務、企業、影音等領域構建起雲端運算和大數據服務模式。在生物科技方面，復宏漢霖、信達生物分別在單抗藥物、高端生物製藥等領域形成了較強的竟爭力。

中美兩國成為獨角獸雙寡頭

CB Insights 報告稱，截至 2018 年 2 月底，全球獨角獸俱樂部共有 230 家企業，總市值達到 8019 億美元，其中有 113 家獨角獸企業位於美國，占到全球獨角獸企業總數的 49% ，中國以 62 家獨角獸企業緊跟其後。排名第三、第四的英國、印度獨角獸企業數量分別為 13 家、14 家，與中美兩國差距較大。

2009 年至 2017 年，中美兩國獨角獸企業數量都取得大幅增長，其中美國獨角獸企業累計增加 112 家，中國獨角獸企業累計增加 59 家。

在估值方面，中國獨角獸企業平均估值為 45 億美元，高於美國獨角獸企業平均估值（35 億美元）。

獨角獸公司回 A 股的意義

安信證券陳果團隊研報指出，符合條件的獨角獸如果真的登陸 A 股，有利於獨角獸的快速發展。當一個初創企業成長為獨角獸甚至是超級獨角獸後, 由於已經有多輪融資且估值較高，導致難有新的創投基金大於筆投入，而早先天使輪、種子輪進入的資金退出需求日趨強烈。IPO 為獨角獸提供了一個新的融資渠道 (也為創投資本提供退出渠道), 有利於獨角獸在新階段的快速發展, 為其成長為新興科技龍頭提供了必要條件。

同時, 獨角獸的快速發展有利於其產業鏈上的合作夥伴共同成長；創投資本在順利退出後有利於形成良性循環，進一步促進新經濟的發展。對整個中國新經濟的發展都是一個很大的促進作用。

此外，成長為科技龍頭的過程往往伴隨著股價的大幅上漲。上市後昔日的獨角獸有較大機率成長為新的科技龍頭，而這一過程往往伴隨看股價的大幅上漲。美股的科技龍頭股價在近十年來實現了超百倍的上漲，而近幾年中國在美國和香港上市的科技龍頭 BATJ 也同樣有著不小的漲幅。

獨角獸回 A 股上市，中國投資者有望更好地分享科技發展紅利。我國已經誕生了一批偉大的高科技企業, 但 A 股投資者往往無緣分享這些高科技企業飛速發展帶來的資本紅利。這是因為由於制度原因，BATJ 等高科技公司不得不選擇在海外上市。從市值來看，A 股中的創業板總市值近兩年漲幅很小，而 BATJ 的總市值則增長了接近兩倍如果這樣一批優質的新經濟高科技公司在 A 股上市，A 股投資者將有機會從這些科技龍頭身上獲取更好的回報。

『新聞來源／華爾街見聞』