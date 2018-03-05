中新控股海外業務再獲突破 旗下Amigo取得越南十年期第三方支付牌照

（2018 年 3 月 5 日，香港）中新控股科技集團有限公司（「中新控股科技」或「公司」及其附屬公司「集團」）宣佈，旗下公司 Amigo Technologies 之全資子公司 Vinatti 正式獲得越南國家銀行頒發的第三方支付牌照。此次獲發的支付牌照自 2018 年 3 月 1 日起，十年有效，可以為越南用戶提供包括支付閘道、付款和托收支援，電子錢包以及電子錢轉帳支援在內的四項金融服務。



此次正式獲得第三方支付牌照是 Amigo Technologies 快速發展的一個重要里程碑。未來 Amigo 將專注於第三方支付牌照的應用並與銀行合作推出新產品和服務。借助中新控股在中國支付行業深耕多年已有的成熟技術和發展經驗，Amigo 將通過遍佈越南 63 個省份的分公司大幅提升支付服務和其他金融科技服務業務的增長。



中新控股科技集團副主席兼首席執行官彭耀傑先生表示:「此次獲得越南第三方支付牌照，將使中新控股的支付業務體系得到更大的擴展。越南擁有超過 9,000 萬人口，零售市場特別是電子商務發展顯著，銀行卡和智慧手機快速普及，金融科技市場潛力巨大。我們計畫在 2018 年下半年初推出服務，為越南使用者提供快捷高效的第三方支付解決方案。」



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