獨角獸A股IPO迎來特殊通道 有哪些概念股可買

上周五 (2 日)，A 股 3 大股指全線收跌，但獨角獸概念股再度爆發，佳都科技 (600728-CN)、越秀金控 (000987-CN)、華西股份 (000936-CN)、合肥城建 (002208-CN)、普路通 (002769-CN) 等多股漲停。

「獨角獸」企業，是指估值在 10 億美元以上的初創企業，2013 年由風險投資家 Aileen Lee 創造，以神話動物來代表成功企業。

據《澎湃新聞》報導，A 股獨角獸概念股的興起，緣於近日傳出的 IPO 特殊通道消息。監管層對券商作出指導，包括生物科技、雲計算、人工智慧、高端製造在內的 4 個行業若有「獨角獸」，立即向發行部報告，符合相關規定者可以實行「即報即審」。

富士康、小米、雲從科技、螞蟻金服等新經濟或獨角獸類企業，成為市場關注的焦點。

近期富士康 IPO 的案例似乎更印證了「即報即審」的「火箭」速度。2 月 1 日，富士康上報招股書，2 月 9 日招股書申報稿和回饋意見同時披露，2 月 22 日招股書預披露更新，3 月 8 日上會。市場現在預期，富士康很可能完成 2 個月的超級速度走完上市路，最快 4 月在 A 股掛牌。

除了富士康的案例，2 月 28 日，三六零安全科技股份有限公司在上交所召開重組更名暨上市儀式，正式完成登陸 A 股的借殼之旅。

刺激市場神經的還包括小米。3 月 1 日，有市場傳聞稱，小米公司或將在今年下半年選擇 A+H 股上市，擬募集資金或在 100 億美元。小米的 IPO 傳聞的影響被瞬間引爆，其產業鏈上的 A 股概念股集體爆發。

包括普路通 (002769-CN)、共達電聲 (002655-CN)、卓翼科技 (002369-CN) 等紛紛漲停，其他漲幅較多的概念股還包括欣旺達 (300207-CN)、愛施德 (002416-CN)、萊寶高科 (002106-CN)、歐菲科技 (002456-CN) 等。

在投資者交流平台上，投資者也紛紛對多家上市公司問詢和小米是否有業務來往，包括奮達科技 (002681-CN)、德賽電池 (000049-CN)、中石科技 (300684-CN) 等。

其中，中石科技明確回應，截至 2017 年 9 月 30 日的招股書披露範圍，公司未向小米公司供貨。

3 月 2 日，獨角獸概念股範圍再度擴大。有報導稱，作為國內行業市場佔有率最高、正在進行 B + 輪融資的 AI 國家隊雲從科技，走上了即審即過的「快速通道」。雲從科技概念股的佳都科技 (600728-CN)、越秀金控 (000987-CN) 迅速封板。

而已披露招股說明書的寧德時代，其概念股華西股份 (000936-CN) 亦直線拉漲停。

此外，盛傳今年謀求上市的螞蟻金服概念股也迅速拉升，合肥城建 (002208-CN)、高偉達 (300465-CN) 衝擊漲停，張江高科 (600895-CN) 跟漲。

那麼，究竟獨角獸企業的分佈如何呢？據胡潤百富榜統計，大中華範圍內共計 120 家獨角獸企業，整體估值超 3 兆人民幣，廣泛分佈於生物科技、雲計算、人工智慧、高端製造、互聯網金融、互聯網服務、大資料等行業。Top10 獨角獸企業多具備互聯網背景，如螞蟻金服、滴滴出行、今日頭條等，同時也包括高端硬體企業如小米、寧德時代、大疆。

綜合公開披露資訊，《澎湃新聞》不完全統計了部分尚未上市的知名獨角獸企業概念股。

小米概念：

精達股份 (600577-CN)：2014 年收購了香港重易貿易，該公司同年認購了香港全明星投資公司設立的 ALL-Stars F1 Limited 份額。2014 年年底，小米完成了 E 輪融資，估值 450 億美元，當時領投的就是 ALL-Stars 香港全明星投資基金。

普路通 (002769-CN)：公司核心業務為電子資訊領域供應鏈、醫療器械供應鏈以及融資租賃；其中電子資訊領域的重要客戶為小米。

奮達科技 (002681-CN)：公司正在為小米代工生產一款新品 soundbar，預計年產量超 70 萬台。目前小米給奮達下的訂單為 6 萬 - 7 萬台每月，合 72 萬 - 84 萬台每年，預計將用於今年 5 月新一代小米電視的搭售中。

卓翼科技 (002369-CN)：小米是 2014 年 3 月公司新導入的客戶，合作關係穩定良好，公司已成為小米生態鏈中的重要成員。

共達電聲 (002655-CN)：2013 年，A 輪融資過程中，小米投資萬魔聲學，並成為小米首家生態鏈企業。公司控股股東持有的愛聲聲學是萬魔聲學旗下 100% 控股子公司。

美的集團 (000333-CN)：2014 年 12 月，美的集團擬以 23.01 元每股向知名手機商小米科技發行 5500 萬股，募資 12.6 億元補充流動資金。

永利股份 (300230-CN)：3 月 2 日在投資者互動平臺表示，公司下屬全資子公司與小米生態鏈企業有著緊密的業務合作關係，目前供貨的產品主要為智慧掃地機器人相關精密塑膠件。

長盈精密 (300115-CN)：系小米系列手機外觀件供應商。

開潤股份 (300577-CN)：公司與小米科技關聯企業天津金米投資合夥企業 (有限合夥) 合資設立上海潤米與上海碩米，通過小米商城等電子商務管道的進行自有品牌 “90 分” 產品的銷售。

九安醫療 (002432-CN)：2014 年 9 月份，公司將 iHealth 相關全球業務設立獨立實體，新設子公司引入小米投資作為戰略投資者，小米投資占新公司 20% 股份。

螞蟻金服概念：

合肥城建 (002208-CN)：控股股東興泰控股通過參股建信信託，成為海南建銀建信的間接股東，而海南建銀建信正是螞蟻金服的股東之一。

高偉達 (300465-CN)：2018 年 3 月 1 日高偉達公告，與北京螞蟻雲金融資訊服務有限公司簽署戰略合作協定，公司可基於授權內容，參與到螞蟻金服有關金融業務的合作拓展中。

張江高科 (600895-CN)：上海金融發展投資基金二期 (壹)(有限合夥) 參與螞蟻金服專案投資，公告顯示，張江高科通過全資子公司投資該項目。

健康元 (600380-CN)：公司通過持有上海經頤 7.3267% 權益，間接持有相當於螞蟻金服 0.0308% 的股權。

金字火腿 (002515-CN)：公司斥資 1.2 億元參股由螞蟻金服牽頭籌建的浙江網商銀行，占股 3%。

萬向德農 (600371-CN)：公司控股股東萬向三農集團有限公司參股由螞蟻金服牽頭籌建的浙江網商銀行，占股 18%。

海泰發展 (600082-CN)：公司控股股東天津海泰控股的天津信託與螞蟻金服在專案投融資、資產證券化、專案運營管理、雲計算平臺等多領域的全面戰略合作。

承德露露 (000848-CN)：公司控股股東萬向三農集團有限公司參股由螞蟻金服牽頭籌建的浙江網商銀行，占股 18%。

綠地控股 (600606-CN)：北京中郵投資中心 (註冊資本 19 億元) 為螞蟻金服股東，占比比例僅次於全國社保基金。綠地控股全資子公司——上海綠地股權投資管理有限公司是北京中郵投資中心股東。

寧德時代概念：

華西股份 (000936-CN)：公司子公司一村資本出資 5,000 萬元人民幣投資寧德時代新能源科技股份有限公司，股權比例為 0.238%。

天華超淨 (300390-CN)：公司控股股東及實際控制人裴振華先生持有聯合創新 79.91% 股份，聯合創新持有寧德時代 8.50% 股份。

*ST 吉恩 (600432-CN)：甯德時代擬出資 5000 萬加元對公司間接控股企業北美鋰業進行增資，另出資 1600 萬加元認購北美鋰業可轉債。

中國平安 (601318-CN)，長安汽車 (000625-CN)，華誼兄弟 (300027-CN)，TCL 集團 (000100-CN)，川化股份 (000155-CN)，中聯重科 (000157-CN)，泛海控股 (000046-CN)：均為甯德時代股東。

蔚來汽車概念：

科大智能 (300222-CN)：2017 年 2 月 27 日，公司全資子公司與蔚來汽車簽署合作協定，為蔚來汽車完成換電站的研發和製造任務。

江淮汽車 (600418-CN)：2016 年 4 月份，公司與蔚來汽車簽署戰略合作框架，雙方將全面推進新能源汽車，智慧網聯汽車產業鏈合作，預計整體合作規模約 100 億元。

長安汽車 (000625-CN)：2017 年 4 月 9 日，公司與蔚來汽車簽署戰略合作協定，雙方將在智慧網聯汽車和新能源汽車領域開展全面合作。

奧特佳 (002239-CN)：2016 年 12 月 5 日，公司子公司與蔚來汽車簽署框架協議，將為蔚來汽車的一款量產純電動汽車開發空調系統和冷卻模組。

四維圖新 (002405-CN)：2016 年 8 月，公司與蔚來汽車簽署戰略合作框架協議，雙方將在導航引擎、車聯網、自動駕駛、交通大資料線上服務系統、全球業務等方面深入合作，打造中國乃至世界範圍內「互聯網 +」合作的典範。

商湯科技概念：

東方網力 (300367-CN)：與商湯科技共同投資設立深圳市深網視界科技有限公司，致力於發展成擁有電腦視覺和深度學習原創技術的領先安防產品提供商。除此之外，公司還一直與商湯科技創始人湯曉鷗教授團隊保持著密切的合作關係。

立昂技術 (300603-CN)：與商湯科技共同設立 “新疆湯立科技有限公司”，定位為提供人工智慧產品和集成解決方案的科技型公司，並形成市場銷售規模。

科大訊飛 (002230-CN)：曾在投資者互動平臺上回答投資者提問時透露，公司的全資子公司少量持股商湯科技。