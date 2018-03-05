【全國兩會】全球影子銀行規模續擴大 金融穩定委員會稱該行業有助融資經濟

路透倫敦3月5日 - 協調20國集團(G20)金融監管的金融穩定委員會(FSB)周一指出，國際債券、房地產和貨幣市場基金增長，持續令全球影子銀行業擴大。

金融穩定委員會表示，以狹義定義來衡量，影子銀行活動2016年增長7.6%至45.2萬億美元規模，可能給金融穩定性造成威脅。已整理的數據最新到2016年。

這相當於29個接受調查管轄區整體金融體系資產的13%。此次評估首次納入中國和盧森堡的數據。

非銀行融資提供了替代銀行融資的有用渠道，且幫助支撐實體經濟活動。金融穩定委員會在報告中稱。報告指出，然而，益發仰賴非銀行融資可能引發新風險。

所謂影子銀行是指提供金融服務的非銀行業者。自10年前的金融危機以來，一些監管機構對待該行業一直抱持懷疑。

不過也有一些決策制定者支持影子銀行，稱該行業有助提高資本市場流動。比如歐盟就積極爭取參與者，以讓歐盟企業降低對銀行貸款的嚴重依賴。

除了債務投資基金，上述對影子銀行的統計也包括回購及債務證券化市場，以及涉及信貸的對沖基金。

證券化市場等領域過去受到的監管極少，但現在已獲得規範，被認為對金融穩定的威脅較低。

在FSB的狹義定義中，開放式債券基金、提供信用的對沖基金、及貨幣市場基金，占了影子銀行的72%，在2016年增加了11%。

以國別來看，美國占影子銀行的31%，中國占16%，開曼群島(Cayman Islands)占10%，日本占6%。

FSB表示，若以廣義的定義來看，影子銀行包含央行、傳統銀行、退休基金或保險業以外的所有金融機構，規模成長8%，達到99萬億美元，占全球金融資產的30%，為至少是2002年以來的最高水準。

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