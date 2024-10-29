川普投顧又來亂！台股嚇挫271點 金管會信心喊話

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-29 18:19

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受川普言論影響，台股今 (29) 日下殺 271.48 點，跌幅 1.17%，收在 22926.59 點，失守月線，三大法人合計賣超逾 400 億元，其中，外資大賣 291 億元，金管會出面信心喊話，截至今年 10 月 28 日止，信用交易之整戶擔保維持率為 169.95%，目前仍在相對穩健的水位，會持續密切關注國際金融市場變化。

證期局副局長黃厚銘表示，今年截至 9 月底，台股本益比約 21.68 倍，現金殖利率達 2.44% (加計股票股利為 2.56%)，國內上市櫃公司截至 9 月底累計營收約 31.49 兆元，較去年同期增加 11.91%，為歷年同期最高。

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觀察全球股市表現，美股前一交易日 (10/28) 除費城半導體指數小跌 0.02% 外，其餘道瓊、NASDAQ、S&P500 指數均小幅上漲，漲幅介於 0.26% 至 0.65%。

亞股呈現漲跌互見，日經指數今天持續走揚，收盤上漲 298.15 點，漲幅 0.77%，收在 38903.68 點；韓國股市尾盤急拉翻紅，終場小漲 5.37 點、0.21%，收在 2617.8 點；香港恒生指數漲幅收斂至 0.49%，以 20701.14 點作收，上漲 101.78 點；上証指數則震盪走弱，終場下跌 35.79 點、1.08%，收在 3286.41 點。

進一步觀察今年以來主要股市走勢，截至 10/28 止，台股上漲 29.38%，優於香港漲幅 20.84%、日本漲幅 15.36%、新加坡漲幅 10.61%、上海漲幅 11.67%、深圳漲幅 12.19%、韓國跌幅 1.61%、美國道瓊漲幅 12.74%。