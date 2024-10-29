2024胡潤百富榜發布：中國首富，換人！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-29 15:00

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胡潤研究院周二（27 日）發布《2024 衡昌燒坊 · 胡潤百富榜》，字節跳動創辦人張一鳴首度躍居中國首富，娃哈哈接班人宗馥莉成為中國女首富。

據《財聯社》報導，1,094 位個人財富 50 億元人民幣（下同）以上的企業家，登上今年胡潤百富榜，比去年少 12%（147 位）。

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上榜企業家總財富 21 兆元，比去年下降 10%（2.4 兆）。千億級企業家比去年少 4 位，至 26 人。十億美金企業家比去年少 142 位，至 753 人。

2024 年胡潤百富榜女企業家的比率下降 1.9 個百分點，至 23.5%。其中超過七成是白手起家。宗馥莉取代鄺肖卿，成為中國女首富，總財富 810 億元。

張一鳴的財富比去年多 1,050 億元，以 3,500 億元第一次成為中國首富。他是過去 26 年來第 18 位中國首富，也是第一位「80 後」白手起家的中國首富。