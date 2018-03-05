【全國兩會】中國未來幾年鐵路投資預計高位鋸齒狀運行--原鐵總副總經理

路透北京3月5日 - 全國政協委員、原鐵路總公司副總經理盧春房周一在兩會間隙表示，今年7,320億元人民幣的鐵路投資目標與去年的8,000億左右差距不大，未來幾年鐵路投資應該還是高位鋸齒狀運行。

鐵路投資目前是在高位運行，但不是說沒一點變化，是鋸齒狀的，有高有低是可能的。他在政協小組會間隙對路透表示。

他指出，鐵總投融資改革一直在進行，也取得一定效果。鐵總對民間資本的開放既沒有天花板也沒有彈簧門，實際上是開著門願不願意進的問題。

他進一步稱，民營資本進入要考察投資回報。有些項目回報高，如杭州到溫州高鐵，民間資金就進入了，有些投資效益不高就不願意進入。

盧春房指出，現在鐵總負債率較高，投融資體制改革一直在探索，相信後期也會有措施推出，但具體措施現在還說不清。

他重申鐵總公司制改制方案已經上報，尚未獲批，目前尚無上市計劃。

最新公布的政府工作報告稱，今年鐵路固定資產總投資安排7,320億元。而今年年初的鐵路總公司2018工作會議就指出，2018年主要工作目標全國鐵路固定資產投資安排7,320億元人民幣；其中，國家鐵路7,020億元。投產新線4,000公裏，其中，高鐵3,500公裏。

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