【港股解碼】個稅起征點：從3500調整到7000究竟能爲你省多少錢？

兩會進行時，個稅起征點又成了代表們熱議的話題。全國工商聯建議將個稅起征點提升至7000元，同時降低個人所得稅最高邊際稅率，從3%～45%降至3%～30%以下；格力電器董事長董明珠則認爲個稅起征點提高到1萬元比較合理；致公黨中央、農工黨中央也有相關提案，提出以家庭爲單位計征個稅。

總之，就民衆普遍關心的這件事，代表們也是操碎了心，紛紛建言獻策。顯然，就當下的生活成本而言，3500元的起征點實在太低了。

7年未調的個稅起征點

個稅屬于調節稅，本意在于利用稅收杠杆對民衆收入進行二次分配，起到縮小收入差距、防止過度兩級分化的作用。簡單來說就是劫富濟貧，讓有錢人多交，窮人少交或者不交，以達到相對的社會公平。

現今3500元的起征點自2011年9月1日起實施，至今已有快7年時間。期間，無論是物價還是房價都快速上漲，全國居民人均可支配收入每年上漲8%，M2（廣義貨幣）每年增發13%。普通民衆所背負的生活成本和7年前相比簡直就是雲泥之別，而個稅起征點還停留在3500的檔口，明顯已失去了促進公平的作用。

我們以一個一線城市職工月入6000元爲例，在扣除五險一金後，他的收入大概在4630左右，已明顯超過了3500元的個稅起征點，需要繳納35元左右的個稅。但實際上，4600元在一線城市扣除房租、吃飯、交通後幾乎所剩無幾，戀愛、旅遊成了奢侈品，生病更是想都不敢想，甚至連回家的路費都要躊躇很久。那麽疑問來了，月入6000元算高收入者嗎？而在刨除個稅和五險一金後，拿到手的收入只有4600元。

究竟算不算高收入者，我們再來看看各地的平均工資。以北京爲例，2011年至2016年，平均工資分別爲4672元/月、5223元/月、5793元/月、6463元/月、7086元/月、7706元/月，年增長率爲11.79%、10.91%、11.57%、9.64%、8.75%。

假設上述案例中的職工身在北京，月入6000元尚達不到平均工資水平，自然也算不上高收入者，卻依然要背負個稅，很明顯這已悖理了個稅的初衷。而在城市中，這樣名義上的“富人”，實質上的窮人又是大面積的存在，個稅究竟是劫富濟貧還是“打家劫舍”值得玩味。

同樣的，在這7年間，我們的GDP、國民人均可支配收入也都在快速增長。2011年中國GDP爲489301億元，增量爲76271億元；2012年中國GDP爲540367億元，增量爲51066億元；2013年中國GDP爲595244億元，增量爲54877億元；2014年中國GDP爲643874億元，增量爲48630億元；2015年中國GDP爲689052億元，增量爲45178億元；2016年中國GDP爲743585億元，增量爲54533億元；2017年中國GDP爲827122億元，增量爲83537億元，突然放大。

隨著國家經濟規模的不斷擴大，人均可支配收入自然也水漲船高。2011-2017年間，我國城鎮居民人均可支配收入從21810元爬升到36396元，分別爲21810元、26959元、29547元、28844元、31195元、33616元、36396元，除了2014年略有下滑，其他年份增速都維持在8%左右。

在收入、消費、成本等因素刺激下，度量通貨膨脹的指標CPI上漲率持續在高位運行，2011更是達到了5.5%，2012-2016年間平均漲幅2.1%。2017年前11個月，CPI平均比上年同期上漲1.5%，其中有8個月連續處于“1時代”，介于1.2%至1.9%之間，物價水平總體上表現溫和。但整體來看，CPI一直在上漲，反映到民衆生活上，吃喝玩樂的成本都在上升。

但需要注意的是，我國CPI計算並不包含房地産價格指數。作爲家庭開支最大的一部分，房價漲幅早已深入人心。以北京市二手房住宅成交量價爲例，2011年每平米平均單價爲27491元，2015年上漲至38147元，2016年達到49000元，2017年受國家調控政策影響，雖有所下跌，但房價上漲速度遠超工資上漲速度的依舊是趨勢，房子仍然讓大部分工薪階層望而卻步。

來源：房天下

在收入上漲趕不上房價上漲的大通脹時代，我們看到個稅起征點仍停留在3500元原地踏步，個稅早已淪落爲名副其實的“工薪稅”。窮人越窮，富人越富，新一輪的“馬太效應”已然上演。

好在，當下“提高個人所得稅起征點，增加子女教育、大病醫療等專項費用扣除，合理減負，鼓勵人民群衆通過勞動增加收入、邁向富裕”已被納入2018年政府工作計劃，7年未變的起征點終于要調整了。

■ 作者｜董虹

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