大陸工紙產量減少 榮成2月營收月減36% 年減近2成

榮成紙業 (1909-TW) 今 (5) 日公布 2018 年 2 月份合併營收，達新台幣 26.06 億元，月減 36.0%、年減 19.9%，主要原因是大陸工業用紙 2018 年 2 月生產及銷售量皆較 1 月減少約 7.2 萬噸所致。展望今 (2018) 年，榮成表示，將在大陸華東、華中蓋新廠，持續擴充大陸產能。

榮成解釋，大陸工業用紙生產量減少，主要原因除 2 月工作天數較 1 月少 3 天外，無錫廠及平湖廠皆有利用此次農曆春節長假期間做紙機停機檢修。

榮成 2 月合併營業損失 3187 萬元，稅前損失 1.74 億元，稅前淨損歸屬於母公司業主 1.65 億元，每股稅前虧損 0.15 元。造成本業虧損，主要原因是 2 月的生產量及銷售量皆較 1 月減少約 7.2 萬噸，在與 1 月份相同的固定成本分攤下，2 月份因產量減少致本業獲利及稅前淨利皆呈虧損狀態。

榮成前 2 月合併營業利益 1.26 億元，稅前利益 6631 萬元，稅前淨利歸屬於母公司業主 4504 萬元，每股稅前盈餘 0.04 元。

不過榮成表示，無錫廠 PM 3A 紙機也利用熱電廠年度歲修期間進行紙機升級改造，PM 3A 紙機除了由專門生產芯紙的紙機改造為可生產面紙的紙機，待 PM 3A 紙機於 3 月上旬完成紙機升級改造專案工作後，將可為大陸華東地區客戶提供更優質的產品服務並提升無錫廠的整體營運效益。

大陸工業用紙的 2018 年 2 月平均銷售價格，及國內廢紙價格方面，皆同步較 2018 年 1 月的 價格微幅增加。

展望 2018 年整體營運展望，榮成指出，在環保查核與廢紙進口許可趨嚴情況下，大陸市場競爭門檻將持續升高，業者大者恆大效應也持續明顯。公司因應未來發展，上半年完成湖北荊州、下半年完成湖北武漢 2 個綠色包裝紙箱廠及環保站的量產營運外。此外，公司也將於大陸華東及華中等地區選址，籌備新綠色包裝紙箱廠及廢紙環保站，以持續強化整體上中下游之一條龍式生產營運規模。