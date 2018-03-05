美國貿易戰對亞洲影響有多大？大摩做了測算

摘要：大摩認為，真正令人擔憂的是貿易摩擦會否進一步激化。如果激化，將現有和潛在的貿易保護措施影響考慮進去的話，大摩預測將拖累中國出口增速 1.2 個百分點，並拖累中國經濟增速 0.1 個百分點。

美國總統川普針對鋼鐵和鋁的「關稅大棒」還沒有正式落下來，已經引發全球市場巨震，但分析普遍認為，美國計劃實行的關稅措施對經濟的實質影響不大，真正令人擔憂的是未來全球貿易摩擦會否被進一步激化。

川普上周四表示，由於進口鋼鐵和鋁產品嚴重損害了美國國內產業，威脅到美國國家安全，為重振美國鋼鐵和鋁產業，計劃對所有來源的進口鋼鐵和鋁產品全面徵稅，稅率分別為 25% 和 10%，具體細節將於本周宣布。

而就在今年 1 月，川普政府才剛剛打出貿易保護「組合拳」，批准對進口的太陽能電池板和洗衣機徵收保護性關稅，最高稅率分別為 50% 和 30%。

大摩：直接影響可控

摩根士丹利經濟學家 Chetan Ahya、Derrick Y Kam 等在 3 月 4 日的一份報告中指出，此舉無論是對於美國還是美國貿易夥伴來說，直接影響是可控。

據大摩測算，鋼鐵、鋁、太陽能板和大型洗衣機在美國進口總額中的占比僅為 4.1%，從全球視野來看，這些產品在國際貿易中的占比也只有 0.6%。

據美國商務部數據，加拿大是目前美國鋼鐵的最大進口來源。在亞洲，韓國是美國鋼鐵第三大進口來源，截至 2017 年第三季，韓國鋼鐵在美國進口中占比為 10%；日本位列第七，在美國鋼鐵進口中占比為 5%；中國只排在了第十一。

關於鋁以及鋁相關產品，去年加拿大依然是美國鋁進口的最大來源，占比達 37%；中國緊隨其後，在美國進口鋁中占比為 15%。

但據大摩稱，對於中國、韓國、日本這些亞洲主要經濟體，關稅的影響較弱，因為這些產品的出口只占這些國家出口總額的 6% 至 8%，而這些產品在對美國出口總額中的占比就更小了，只占 0.6% 至 1.1%。

再加上當前全球經濟增加環境依然良好，為亞洲出口的需求提供了強勁的支持。

就中國而言，大摩測算顯示，美國計劃實施 25% 的鋼鐵關稅和 10% 的鋁關稅只會對中國出口增長造成 0.04 個百分點的拖累，因為這些產品在中國對美國出口的占比僅為約 1%。同時，美國針對太陽能面板和洗衣機的高額關稅可能拖累中國出口增速 0.07 個百分點。

瑞銀在發給華爾街見聞的評論中也指出，針對鋼鐵和鋁徵稅對中國經濟的影響比較有限：

2014 年以來中國對美國的鋼材出口量已持續下降，現在僅占鋼材總出口量的 1.6%，占全國鋼鐵產量的比重不到 0.1%。更重要的是，隨著去產能的推進，2015 年以來中國已削減逾 2 億噸鋼鐵產能（包括 1 億噸的鋼鐵非法產能），鋼材出口量也從 2015 年的 1.2 億噸下降至 2017 年的 8000 萬噸。

就鋁而言，中國是美國鋁產品的第三大進口來源。2015 年以來鋁材出口量保持在每年 420 萬噸的水平，其中 2017 年對美國的鋁材出口量占總出口的 16%，相當於全國鋁材產量的 1.2% 左右。2017 年中國對美國出口鋼材和鋁材的總額為 39 億美元，相當於全年中國總出口的 0.17%，2017 年 GDP 的 0.03%。

更嚴厲的貿易制裁的開端？

但大摩指出，雖然直接影響有限，但值得擔憂的是，川普使用「關稅大棒」的節奏太快，1 月才剛剛對太陽能面板和洗衣機下重手，3 月又劍指鋼鐵和鋁，而且計劃採取的關稅是一系列可選項中最為嚴厲的，這意味著貿易摩擦進一步擴大且持續的可能性已經上升了。

如果貿易摩擦確實擴大且持續存在的話，大摩認為，對全球供應鏈的潛在破壞性影響將使得對貿易敞口較大的亞洲將成為受影響最大的地區。長期來看，企業們受此影響，可能會重新評估他們對生產設施的選址決定。

瑞銀也表達了類似的擔憂，認為美國針對鋼鐵和鋁的進口徵收高額關稅可能也是未來更多、更嚴厲的貿易制裁的開端。

未來關注什麼？

未來亞洲經濟體如何應對美國貿易保護措施值得關注。

大摩認為，亞洲地區國家的政策傾向應該是避免加劇貿易摩擦，而且川普政府即將採取的措施並非以雙邊為基礎的，即不是針對某個特定國家，因此這減少了某個亞洲國家以重大方式反擊的動力。大摩表示，亞洲國家可能採取和其他貿易夥伴聯合應對的方式，或者依賴世貿組織程序來進行應對。

然而如果貿易摩擦確實加劇，亞洲經濟體的反應可能會以更激烈的方式，包括啟動針對美國進口的反調查、限制美國農產品和運輸設備進口或者限制美國產品銷售等。

瑞銀指出，中國的措施會相對克制、避免升級摩擦（如對美國的大豆或高粱出口進行反傾銷處罰）。如果美國出台更為嚴厲的制裁措施，中國的措施也可能升級，並且可能擴大至美國對中國的投資。

貿易戰最大風險點：301 調查

瑞銀指出，對中國而言，更令人擔心的是美國貿易代表辦公室發起的 301 調查，即就中國的知識產權政策以及是否存在強制技術轉讓、侵犯版權等不當內容展開深入調查：

據報導調查已經結束，未來數月之內有可能會針對中國出台嚴厲的制裁政策。雖然我們的基準預測是美國僅會對一小部分特定的中國出口產品徵收關稅，但也不排除川普擴大徵收範圍的可能性。同時，中國可能加強國內的知識產權保護，且 / 或進一步開放國內金融或部分網路服務領域，從而儘量推遲美國出台更加嚴厲的制裁。

大摩也提到了 301 調查風險，並預計最終決定將在 8 月份作出。大摩認為，這項調查導致的潛在懲罰將影響半導體、計算機和電信設備領域。此外，存在對汽車和汽車零部件普遍上調關稅風險，並導致亞洲生產鏈中斷的溢出效應。

如果貿易摩擦擴大且持續下去，將現有的和潛在的美國關稅增加 / 配額減少影響考慮進去的話，大摩預測將拖累中國出口增速 1.2 個百分點，並拖累中國經濟增速 0.1 個百分點。

『新聞來源／華爾街見聞』