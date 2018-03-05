反制美國貿易戰？ 歐盟準備按營收的2%-6%向科技巨頭徵稅

摘要：有批評指出，這一稅率太低，但法國經濟部長表示，只是歐盟改革的開端。此舉或將促使歐盟有效對美國科技巨頭徵稅。近來歐美在貿易議題上劍拔弩張，這時歐盟又拿向科技巨頭徵稅說事兒，出何目的？

近來，歐盟和美國在貿易問題上口水仗不斷，歐盟又拿起了向科技巨頭徵稅的武器。

據 3 月 4 日出版的法國星期日報消息，法國經濟部長 Bruno Le Maire 表示，歐盟正在考慮在數周時間內開啟對科技巨頭在歐盟的營收徵稅。

Le Maire 表示：

稅率將是企業營收的 2% 到 6%。我希望這項決定能快點通過，而不是無休止地爭論。

之所以按照營收來收稅而不是按照利潤來收稅，歐盟委員會的考慮是，因為歐盟各國稅收執行規則有差異，按照營收來收稅相對便利。

有批評指出，歐盟給科技巨頭設定的稅率不夠高，Le Maire 表示，這只是改革的開端。

歐盟一直以來希望對包括蘋果、亞馬遜、Facebook、谷歌等在內的科技巨頭實施有效的稅收。這些公司將其在全歐盟實現的利潤轉移到盧森堡、愛爾蘭等低稅率國家報稅，由此規避了不少稅收。

愛爾蘭仍需追繳蘋果 130 億歐元稅款

這不是歐盟第一次表示要對科技巨頭在稅收方面採取強硬措施。

去年 10 月，歐盟起訴愛爾蘭政府，指控愛爾蘭未能向蘋果追繳稅款。2016 年 8 月，歐盟裁定蘋果受益於愛爾蘭的非法稅收優惠。

今年 2 月底，歐盟官員表示，只有愛爾蘭政府向蘋果公司全額追繳 130 億歐元的稅款，歐盟才會放棄對愛爾蘭的起訴。

2016 年，歐盟委員會裁定愛爾蘭與蘋果達成的稅收優惠安排違反了歐盟法律，要求蘋果向愛爾蘭補繳創紀錄的 130 億歐元稅款。這一非法稅收補助使得愛爾蘭與歐盟的關係變得緊張，因為愛爾蘭不希望被視為對企業不友好的國家。

2016 年，蘋果 CEO 庫克表示，歐盟的裁定將會影響公司未來對歐盟的投資決定。

愛爾蘭的企業稅率只有 12.5%，這成為了吸引跨國投資者到愛爾蘭投資的主要因素。在歐盟委員會作出裁定近兩年後，愛爾蘭依舊未向蘋果追繳稅款。

歐美貿易戰的一步？

歐盟在稅收問題上「老調重彈」的時機讓市場擔憂，此舉可能是歐盟對美國「貿易戰」的反制措施。

川普在上周四表示，由於進口鋼鐵和鋁產品嚴重損害了美國內產業，威脅到美國家安全，為重振美國鋼鐵和鋁產業，計劃對所有來源的進口鋼鐵和鋁產品全面徵稅，稅率分別為 25% 和 10%，具體細節將於本周宣布。

同樣在上周四，歐盟貿易委員 Cecilia Malmstrom 在接受英國《金融時報》採訪時表示，針對川普「對進口鋼鐵和鋁產品開徵全球性關稅」的計劃，歐盟將考慮對這兩種產品開徵自己的「防禦性」進口關稅。

上周六，美國總統川普在社交媒體上表示，美國同歐盟之間的存在嚴重的「貿易不平衡」，並稱，如果歐盟堅持對美國商品徵收懲罰性關稅，美國將在汽車方面對歐盟進行反擊。

據美國官方數據，去年全年，美國對歐盟的貿易逆差超過 110 億美元。

歐盟委員會主席容克表示，歐盟在遭遇不公平的貿易政策時，「不會迴避也不會天真」，將用「對等回應」捍衛歐盟利益。

不過，此次歐盟再次提起向科技巨頭徵稅是不是歐盟對美國貿易戰的反制措施，仍有待進一步觀察。

『新聞來源／華爾街見聞』