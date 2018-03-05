川普貿易戰打響  外匯市場這個貨幣可望成為贏家

美國總統川普要打貿易戰，經濟學家們預估，在外匯市場中，日成交金額高達 5.1 兆美元的日元將成為最大贏家。

美元指數連續走軟 兌日元逼近 105

川普政府對進口鐵、鋁各提高關稅至 25% 及 10%，並在周五的推文上寫道，「貿易戰是好事，而且能夠輕易取勝」，貿易戰開打的態勢加深市場擔憂，衝擊股市下跌，債市上漲，美元指數連續走軟，美元兌日元上周五一度跌到 105.23 的 16 個月新低。

ING 集團全球貨幣策略主管 Chris Turner 認為，這樣的情形，讓人不由得聯想到 20 世紀 90 年代初美國採取反日保護主義措施的情景。

提前提高避險比重最好辦法做多日元

Turner 表示，他對美元兌日元的目標價為 100，而市場對貿易戰的憂慮加深，更認為有可能重現 2019 年美元兌日元來到 80。面對可能出現的投資組合調整，部分投資人有必要提前提高資金配置的避險比重，而最好的辦法就是做多日元。

美元兌日元 1995 年曾來到 79.75。（來源：彭博社）

日元在 1995 年曾飆升到當時的新高紀錄 79.75 美元。長期以來，投資人一直將日元視為市場動盪時的資金避風港，部分原因在於日本的高儲蓄率讓該國在貿易和政治爭端期間不致太依賴外部資金來源。

影響美國經濟成長率 0.2 個百分點

巴克萊銀行經濟學家表示，川普調高關稅的舉動可能降低今年美國經濟成長率 0.2 個百分點，而美國的貿易夥伴也在應對進一步升高的風險。

德意志銀行駐倫敦的外匯研究全球聯席主管 George Saravelos 表示，川普的關稅政策意味著先前強硬的口頭恫嚇已轉變為實際行動，並認為，這實際上是「弱勢美元」政策，因為關稅是一個負面的供應衝擊，在提高通膨的同時卻又削弱經濟增長，對美元無異是雪上加霜。