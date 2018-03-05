創業板指漲逾1%沖擊1800點 獨角獸、次新股表現活躍

周一早盤，滬深兩市雙雙高開，随後沖高回落下行翻綠。午後，滬指在低位繼續震蕩徘徊，而創業板指一路高歌猛進，尾盤加速上揚，收盤漲逾1%，逼近1800點。滬指收報3257.53點，漲0.09%，成交額1741億。深成指收報10875.68點，漲0.18%，成交額2122億。創業板收報1795.69點，漲1.34%，成交額685億。

盤面上，科技股成為帶動創業板走高的主力，周期股則持續調整。工業互聯網、次新股、芯片、航空等板塊走強。工業互聯網中，海得控制(002184-CN)、用友網絡(600588-CN)漲停，其他多隻個股亦有不錯表現。次新股板塊今日一路上揚，創業黑馬(300688-CN)、七一二(603712-CN)等近20隻股漲停。此外，小米和富士康等新經濟獨角獸概念股全天維持強勢，佳都科技(600728-CN)、普路通(002769-CN)等多股封漲停，3月3日，全國人大代表、深交所總經理王建軍也對媒體表示，證監會和交易所正在抓緊推進對新經濟“獨角獸”企業在境内市場發行上市提供條件，做試點和準備工作，深交所層面的規則準備已經基本完成，“真誠的邀請新經濟企業能夠留在境内，也真心的歡迎新經濟企業來深交所。”

跌幅榜上，釀酒、鋼鐵、化工、銀行等板塊跌幅靠前。

春節後滬指突破前期強阻力位并一路沖破3300點整數關，但成交量明顯不足，故而出現回調完全是情理之中。創業板連續反彈後也存在調整需求，調整後有望拓展上漲空間。此前以強周期板塊為代表的藍籌股行情，可能會告一段落。預計後市滬指將以箱體(3250~3350點)震蕩為主;近期還是要關注兩會的進度，以及管理層對2018年市場的主線規劃，及時展開布局。操作上，投資者可逢低關注中小創中的成長股，不要輕易追高。

目前滬指下跌動能有所減弱，下方支撐力度較為強勁，随時都會結束短期回調行情，創業板指數目前也處于築大底階段，短期一旦回調就是逢低布局創藍籌的好機會，建議中線布局績優白馬股、創藍籌、5G、芯片、新能源汽車産業鏈等板塊。

消息面上，十三屆全國人大一次會議在今天上午開幕，李克強作政府工作報告。中國2018年GDP增長預期目标為6.5%左右。中國2018年CPI漲幅目标3%左右，2018年預算赤字率為2.6%。中國今年要再壓減鋼鐵産能3000萬噸，退出煤炭産能1.5億噸左右。中國將在電信、新能源車、醫療、教育方面擴大對外資開放。中國將提高個人所得稅起征點。

作者：覃漢計

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