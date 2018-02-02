義大利大選前夕 全球最大對沖基金橋水加碼做空意金融機構

摘要： 據彭博社報導，義大利大選前夕，全球最大對沖基金橋水加碼做空義大利銀行和保險公司。在過去三個月內，橋水針對義大利金融機構的空頭倉位增加了兩倍，至 30 億美元。

義大利大選在即，橋水基金再對義大利金融機構發難。

據彭博社報導，全球最大對沖基金橋水正加碼做空義大利銀行和保險公司，過去三個月內，空頭部位增加了兩倍，至 30 億美元。

數據顯示，目前橋水基金做空 18 家義大利金融機構，空頭倉位達 30 億美元，較 10 月的 11 億美元增加了兩倍。在整個歐洲，橋水基金正對 20 家金融機構做空，總金額達 33 億美元。

早在去年 10 月橋水基金就盯上了義大利，以該基金史上最大做空歐洲的倉位，7.13 億美元做空義大利金融股，曾經造成市場情緒的悲觀。

本周二橋水基金宣布做空義大利交通基礎設施集團 Atlantia。周四截止發稿，該公司股價下跌 1.46%。

（圖片來自 Google 網站）

義大利大選將於 3 月 4 日舉行。從當前民調看，此次選舉是三大主要政黨的較量，而這三大勢力勢均力敵，每個集團都可能贏得四分之一到三分之一的選票，所以獲勝者可能沒法組閣，因此會導致義大利政局的不確定性的持續，也意味著歐盟和投資者期待的全面的經濟改革也將很難實施。

雖然義大利是歐元第三大經濟體，但是經濟復甦在歐元區成員國中墊底，國家競爭力不足，公共部門負債纍纍，銀行實力疲軟，是目前歐盟最薄弱的環節。此次大選將凸顯仍困擾歐洲的經濟與政治問題。

截止去年年底，義大利銀行的不良貸款總額已經超過 3000 億歐元，將近占歐元區銀行業壞帳規模的 30%。去年義大利債務與 GDP 之比不降反升，升至 132.6％。

橋水基金總部位於美國康乃迪克州，掌管資金總額達 1600 億美元。據彭博社報導，橋水對歐洲的空頭並不是穩賺不賠。20 個項目中有 13 個都由於過去 3 個月內股價上漲而出現虧損。

『新聞來源／華爾街見聞』