中國財新2月服務業PMI回落至54.2，新業務指數降幅最明顯

【財訊快報／陳孟朔】財新中國 2 月服務業採購經理人指數 (PMI) 自逾五年半高點回落，新業務增速放緩較明顯，但服務業仍保持擴張；綜合製造業和服務業看，今年開年中國經濟平穩的狀況未有改變。路透報導，財新 / Markit 週一聯合公布，中國 2 月服務業採購經理人指數 (PMI) 月比回落 0.5 個點至 54.2，自上月觸及的逾五年半高位 54.7 下滑；同月中國綜合 PMI 也從 1 月觸及的七年高點 53.7 下滑 0.4 個點至 53.3。



財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鐘正生表示，「製造業需求仍持穩，服務業價格 (投入和收費價格) 升勢趨於一致，宏觀經濟平穩的現狀並沒有改變。新業務指數降幅最明顯，反映服務業強勁的需求有所降溫，在這種情況下，投入價格指數自上月觸及的高點回落，但收費價格指數意外上升，預示服務業盈利狀況將獲改善；與此同時，經營預期指數月比上升。」



Markit 提供的新聞稿顯示，中國服務業保持強勁增長態勢，經營活動與新訂單的增速雖然較 1 月的近期高點有所放緩，但仍屬顯著。企業因此繼續增加用工，對未來 12 個月經營活動前景的信心略有回升。不過，成本壓力依然較大。



新業務指數降至三個月低位，但仍在擴張之中，據受訪企業反映，最近促進新業務增長的因素包括新項目的執行，同時企業也加大力度爭取新客戶。



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