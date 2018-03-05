〈保經業拚數位化〉錠嵂行動客服拔頭籌 今年增員目標翻倍

錠嵂保經自去 (2017) 年積極發展數位化，並且完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統，命名「i 鵲寶智能客服」，可以幫助業務員能隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助。給了業務員進階的客服利器後，錠嵂保經希望能擴大增員，目標增員上千人至翻倍。

錠嵂保經總經理趙惠仙表示，保險經紀人公司最大的特色就是集結各家保險公司的保險商品，所以商品眾多，條款複雜度高。以往業務同仁在搜尋、篩選相對應的商品條款時，可能需要花上 10-20 分鐘甚至更久的時間。

為了讓業務員更有效率服務保戶，趙惠仙表示，錠嵂保經開發的「i 鵲寶」可透過反問式及關聯引導，在 10 秒內回覆最精準的資料，大幅縮減業務同仁在資料查詢比對的時間，同時「i 鵲寶」24 小時服務不間斷，不論何時都能得到即時回覆，幫助業務同仁解決問題。

錠嵂保經新媒體事務部經理蔡明達表示，錠嵂保經目前業務人數 3000 人，定著率超過 6 成，平均年齡在 25-35 歲，且年紀輕輕就年薪百萬的業務人員很多，他舉例：「在錠嵂年紀最輕的年薪百萬同仁只有 22 歲。」錠嵂致力於數位發展，讓業務員服務效率提升，今年也將擴大增員。除了數位化助攻，錠嵂也將在今 (5) 日推出實境秀節目《贏家定律》首播，希望透過實境秀的傳播，讓增員目標上千人至翻倍。