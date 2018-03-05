揮別爆肝人生 吃對才養生！

諮詢／楊曜旭（嘉義長庚醫院中醫科副主任）

夏子雯（新光醫院營養師）

劉人瑋（輔仁大學藥劑部副主任）

採訪整理／林思宇

你常超時上班，老是覺得疲累、沒睡飽嗎？看到標榜能補氣養肝的人參湯、滴雞精、養肝茶或補肝膠囊，是否忍不住想嘗試？到底這些產品要怎麼吃才能補足元氣、增強體力？

在一般人的觀念中，疲倦時似乎就要吃點具有補性的中藥來補充體力，但嘉義長庚醫院中醫科副主任楊曜旭提醒，並非所有人都適合吃補氣中藥。「氣」是一種能量，如果沒吃對，氣也補不進去，反而會出現口乾舌燥等「上火」副作用。

楊曜旭醫師解釋，如同古代油燈，當火變小時，可調整燈芯使火勢增大，但要讓火持續燃燒，根本辦法是「加油」；也就是說，民眾藉由喝咖啡、提神飲料或刺激性飲料來提神，只能撐一下，對於解決長期慢性疲倦並無幫助。

所謂的「氣虛」，中醫認為背後包含複雜的理論，簡單來說是身體中五臟六腑能量不足的綜合表現，可進一步細分，如脾氣虛、肺氣虛等，常見的共同症狀有疲倦、乏力、講話聲音小、不想講話、懶得動或稍微活動一下就容易疲倦等。民眾常倒果為因，以為這樣的症狀就是氣虛，但是否氣虛不是自己說了算，還是要讓中醫師診斷評估。

「氣虛最重要的是找出原因，究竟是消耗過度？還是其他問題造成氣的來源不夠？這才是重點。」楊曜旭醫師強調，現代人熬夜過度，「好好休息比吃什麼藥還有效」，大家誤以為吃藥或吃補能補充體力，其實休息最根本，人不能不睡覺，「吃藥」或「食補」只是輔助角色。

來源：《大家健康》 2018 年 3 月

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