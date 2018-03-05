李克強：今年將下調汽車、部分日用消費品等進口關稅

中國國務院總理李克強今 (5) 日在第 13 屆人大一次會議上作政府工作報告時表示，今年將積極擴大進口，下調汽車、部分日用消費品等進口關稅。強調中國主張通過平等協商解決貿易爭端，反對貿易保護主義，堅決捍衛自身合法權益。

中新網報導，李克強表示，中國將推動形成全面開放新格局。進一步拓展開放範圍和層次，完善開放結構佈局和體制機制，以高水準開放推動高品質發展。

在「一帶一路」推進與國際合作。堅持共商共建共用，落實「一帶一路」國際合作高峰論壇成果。推動國際大通道建設，深化沿線大通關合作。擴大國際產能合作，帶動中國製造和中國服務走出去。優化對外投資結構。加大西部、內陸和沿邊開放力度，拓展經濟合作新空間。

促進外商投資穩定增長。加強與國際通行經貿規則對接，建設國際一流營商環境。全面放開一般製造業，擴大電信、醫療、教育、養老、新能源汽車等領域開放。有序開放銀行卡清算等市場，放開外資保險經紀公司經營範圍限制，放寬或取消銀行、證券、基金管理、期貨、金融資產管理公司等外資股比限制，統一中外資銀行市場准入標準。

實施境外投資者境內利潤再投資遞延納稅。簡化外資企業設立程式，商務備案與工商登記「一口辦理」。全面複製推廣自貿區經驗，探索建設自由貿易港，打造改革開放新高地。

促進貿易和投資自由化便利化。擴大出口信用保險覆蓋面，整體通關時間再壓縮 1/3。改革服務貿易發展機制。培育貿易新業態新模式。推動加工貿易向中西部梯度轉移。積極擴大進口，辦好首屆中國國際進口博覽會，下調汽車、部分日用消費品等進口關稅。我們要以更大力度的市場開放，促進產業升級和貿易平衡發展，為消費者提供更多選擇。

促進貿易和投資自由化便利化。中國堅定不移推進經濟全球化，維護自由貿易，願同有關方推動多邊貿易談判進程，早日結束區域全面經濟夥伴關係協定談判，加快亞太自貿區和東亞經濟共同體建設。李克強強調，中國主張通過平等協商解決貿易爭端，反對貿易保護主義，堅決捍衛自身合法權益。