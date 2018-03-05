中國去年全國人均支出約1.8萬元人民幣 上海逼近4萬元人民幣居首

中新社報導，中國國家統計局公布的 31 省份居民人均消費支出最新數據顯示，中國 8 省份居民人均消費支出超過 2 萬元人民幣 (下同)，其中上海、北京接近 4 萬元，上海以 39,791.85 元(約等同新台幣 19 萬 8960 元) 位居全國首位。數據顯示，中國 2017 年全國居民人均消費支出 1 萬 8322 元(約新台幣 9 萬 1610 元)，比上年名目增長 7.1%，扣除價格因素，實際增長 5.4%。



上海、北京、天津、浙江、廣東、江蘇、福建、遼寧、內蒙古 2017 年居民人均消費支出超過全國平均水準。在 31 個省區市中，有 8 個地區的居民人均消費支出超過 2 萬元，包括上海、北京、天津、浙江、廣東、江蘇、福建、遼寧。



其中，上海、北京 2017 年居民人均消費支出分別達到 39791.85 元、37425.34 元，逼近 4 萬元大關。這兩地也是 2017 年全國僅有的居民人均消費支出在「3 萬元俱樂部」的地區。



消費水準高，受惠收入水準高。數據顯示，上海、北京 2017 年居民人均可支配收入分別達到 58987.96 元、57229.83 元，逼近 6 萬元大關，位居全國前兩位。



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