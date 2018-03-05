別依賴酵素、益生菌！ ４個好習慣遠離便祕

諮詢／鄭欣宜（前台灣癌症基金會營養師）

廖偉呈（微笑藥師藥局藥師）

採訪整理／葉語容

很多人便祕時喜歡吃酵素、益生菌等營養補充品，殊不知酵素雖可整腸、助消化，卻沒有促進排便的功效，吃了酵素後，感覺排便變順暢，常是添加「刺激性物質」的緣故。

專家提醒，服用酵素或益生菌改善便祕，是治標不治本，不宜太依賴，建議找出便祕的原因，並著手改善，才是治本之道！

便祕惱人，經常性腹瀉也不容易改善，不少人說酵素、益生菌可以改善腸胃問題，可是實際購買時卻要東試西試，才能找到合適的產品，甚至有人試過所有方法都徒勞無功，還有人一開始吃有效，一旦停止吃又重蹈覆轍。究竟，是廠商的配方不好，還是不適合自己？

專家分析，很多人不懂得根據體質選擇產品，有些人還越吃越惡化，導致白忙一場更傷身！接下來就請專家傳授選購的技巧，一起來強健腸道這個珍貴的「第二大腦」吧！

酵素是什麼

你真的清楚嗎？

在網路上搜尋「酵素」兩個字，得到的相關字是「酶」、「催化劑」、「助消化」、「幫助排便」等字眼，令人好奇的是酵素真的這麼萬能，從消化到排便都有助益嗎？

前台灣癌症基金會營養師鄭欣宜分析，「酵素」的定義不僅是在市面上販售的相關產品，泛指各種可以幫助化學反應的物質。與人體相關的酵素可分為代謝酵素、消化酵素和食物酵素。市面上販售的酵素是「食物酵素」，是從天然食物中萃取，用來補充人體來不及分泌，或分泌不足的「消化用」酵素，它與人體自行分泌的消化酵素一樣，可以幫助大分子食物分解成小分子，因此有助於腸道消化及吸收。

不過，消化酵素本身並沒有促進腸道蠕動的功能，當然也不可能一吃下去就解決便祕。微笑藥師藥局的廖偉呈藥師解析，市面上宣稱可以促進排便的酵素產品，其實添加了「刺激性物質」來促進腸胃蠕動，常見的刺激性物質包括番瀉葉、氧化鎂、硫酸鎂、瀉鹽及膳食纖維等。廠商將刺激性物質與消化酵素混合，一方面可幫助消化，另一方面可解決便祕問題，是一種幫助腸道「被動式排便」的方法。但因名稱上的誤認，久而久之「酵素」被當成「排便劑」，其實這是一種張冠李戴的謬誤。

來源：《大家健康》 2018 年 3 月

更多精彩內容請至 《大家健康》